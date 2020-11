Εκλογές ΗΠΑ 2020: Τα…. συγχαρητήρια του Σλοβένου πρωθυπουργού

Εκλογές ΗΠΑ 2020: Ενώ τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στην καταμέτρηση των ψήφων στις ΗΠΑ, καθώς η αναμέτρηση Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν εξελίσσεται σε θρίλερ, ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας, Γιάνεζ Γιάνσα, συνεχάρη τον Αμερικανό πρόεδρο για την επανεκλογή του.

«Είναι ξεκάθαρο ότι ο αμερικανικός λαός εξέλεξε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάικ Πενς για τέσσερα ακόμα χρόνια», δηλώνει μέσω Twitter ο Γιάνεζ Γιάνσα, κάνοντας λόγο για «θρίαμβο». Πρόκειται για την πρώτη αντίδραση Ευρωπαίου πρωθυπουργού, ο οποίος προεξοφλεί το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών.

It’s pretty clear that American people have elected ⁦@realDonaldTrump⁩ ⁦@Mike_Pence⁩ for #4moreyears. More delays and facts denying from #MSM, bigger the final triumph for #POTUS. Congratulations ⁦@GOP⁩ for strong results across the #US ⁦@idualliance⁩ ⁦ pic.twitter.com/vzSwt9TBeF

— Janez Janša (@JJansaSDS) November 4, 2020