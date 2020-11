Τραμπ – εκλογές ΗΠΑ: Ο Ρεπουμπλικανός ξεκινά «πόλεμο» για τις πολιτείες

Τραμπ – εκλογές ΗΠΑ: Στην αντεπίθεση περνά ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητώντας το αποτέλεσμα στις πολιτείες – κλειδιά στις οποίες φαίνεται να κερδίζει ο Τζο Μπάιντεν, με την νομική του ομάδα να προσφεύγει στη δικαιοσύνη απαιτώντας να ανασταλεί η καταμέτρηση ψηφοδελτίων, την ώρα που διαδηλωτές και από τα δύο στρατόπεδα συγκεντρώνονται έξω από εκλογικά κέντρα σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ. Στις 5.30 π.μ ώρα Ελλάδος, και με καταμετρημένες το 99% των ψήφων σε Μίσιγκαν και Ουισκόνσιν, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν προηγείται και στις δύο αυτές πολιτείες και συγκεντρώνει προς το παρόν 264 από τους 270 εκλέκτορες που χρειάζεται για να ανακηρυχθεί νικητής των προεδρικών εκλογών. Σε εθνικό επίπεδο ο Τζο Μπάιντεν συγκεντρώνει περίπου 3,5 εκατ. ψήφους περισσότερες από αυτές του Ντόναλντ Τραμπ.

Το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε μια νομική επίθεση ζητώντας τη διακοπή της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων σε αμφίρροπες πολιτείες, όπως στην Τζόρτζια και το Μίσιγκαν όπου το προβάδισμα του Τραμπ μειώνεται διαρκώς και τη συνέχιση της καταμέτρησης σε πολιτείες όπως η Αριζόνα όπου το αποτέλεσμα είναι ακόμα αμφίρροπο.

Στην πολιτεία της Τζόρτζια απομένουν να καταμετρηθούν μόλις 107.751 ψήφοι και το προβάδισμα του Ντόναλντ Τραμπ έναντι του Τζο Μπάιντεν έχει μειωθεί σε 37.322 ψήφους, ενώ στην Αριζόνα, το προβάδισμα του Τζο Μπάιντεν μειώθηκε στις 79.000 ψήφους. Το Associated Press και αρκετοί άλλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί κήρυξαν νικητή τον Μπάιντεν, αλλά το NBC και άλλοι οργανισμοί υποστήριξαν ότι ο αγώνας στη συγκεκριμένη πολιτεία, είναι ακόμα αμφίρροπος.

Στο Φοίνιξ της Αριζόνα υποστηρικτές του Τραμπ έχουν συγκεντρωθεί έξω από εκλογικά τμήματα φωνάζοντας συνθήματα κατά του δικτύου Fox, το οποίο έσπευσε να χαρακτηρίσει νικητή τον Τζο Μπάιντεν. Στο Μίσιγκαν και στο Ντάλας του Τέξας διαδηλωτές με συνθήματα κατά των περιοριστικών μέτρων, συγκεντρώθηκαν έξω από εκλογικά τμήματα και κυβερνητικά κτήρια ζητώντας την καταμέτρηση όλων των ψήφων, την ώρα που σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης ενημέρωσε πολιτειακούς φορείς ότι ο νόμος επιτρέπει στην κυβέρνηση να αναπτύξει ένοπλες δυνάμεις σε εκλογικά τμήματα της χώρας.

Ακόμα και με την προσθήκη της Αλάσκα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συγκεντρώσει μόλις 217 εκλέκτορες και για να καταφέρει να βρει τους 53 που χρειάζεται για να επανεκλεγεί και θα πρέπει να κερδίσει την Πενσυλβανία και τρεις άλλες πολιτείες. Ο Τζο Μπάιντεν χρειάζεται είτε μόνο την Πενσυλβανία που δίνει 20 εκλέκτορες, είτε τη Νεβάδα.

Our lawyers have asked for “meaningful access”, but what good does that do? The damage has already been done to the integrity of our system, and to the Presidential Election itself. This is what should be discussed!

