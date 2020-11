Νίκη Μπάιντεν – εκλογές ΗΠΑ: Με μια μόνο πολιτεία, εκλέγεται Πρόεδρος

Νίκη Μπάιντεν – εκλογές ΗΠΑ: “Κόκκινο” χτυπά η αγωνία στις ΗΠΑ καθώς η μάχη μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν για την προεδρία παραμένει αμφίρροπη. Κάποιες πολιτείες δεν έχουν ακόμη ανακηρύξει νικητή με τον Δημοκρατικό υποψήφιο πάντως να είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί. Δεν αποκλείεται με την ολοκλήρωση της επόμενης καταμέτρησης (πιθανώς στη Τζόρτζια) να προκύψει ποιος θα είναι ο επόμενος ένοικος του Λευκού Οίκου. Ο Μπάιντεν, έχοντας αποσπάσει πάνω από 72 εκατομμύρια ψήφους – αριθμό ρεκόρ καθώς καταγράφηκε η υψηλότερη συμμετοχή εδώ και 120 χρόνια– και την επικράτηση στο Μίσιγκαν, δηλώνει πεπεισμένος ότι θα παραλάβει τα ηνία της χώρας καθώς χρειάζεται μόλις έξι εκλέκτορες ακόμη για να εξασφαλίσει τη νίκη και εάν πάρει τη Νεβάδα δεν θα χρειάζεται τα αποτελέσματα των υπόλοιπων Πολιτειών, που θεωρούνται ακόμη ανοικτές (Αλάσκα, Πενσιλβάνια, Τζόρτζια και Βόρεια Καρολίνα).

Την ίδια ώρα ο δρόμος για την επανεκλογή του Τραμπ έχει στενέψει αισθητά με τον ίδιο να καταφεύγει στο Twitter καταγγέλλοντας «νοθεία» και το επιτελείο του να προσφεύγει στη δικαιοσύνη στη μία μετά την άλλη τις Πολιτείες, που βλέπει να χάνει, από το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν (που έχουν κατοχυρωθεί στον αντίπαλό του) μέχρι την Πενσιλβάνια και τη Τζόρτζια, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο να οδηγήσει την εκλογική διαδικασία στα δικαστήρια και για τις πολιτείες της Αριζόνα και της Νεβάδα, προμηνύοντας έναν δικαστικό μαραθώνιο και βάζοντας στον «πάγο» τις διαδικασίες εκλογής Προέδρου.

#StoptheSteal protest outside of the Clark County Election Department Wednesday night aside to a #CountEveryVote protest. #rjnow #2020Elections pic.twitter.com/WN1X0n4NKq

— Elizabeth P. Brumley (@EliPagePhoto) November 5, 2020