ΗΠΑ εκλογές 2020: Η Μέγκαν Μαρκλ «σπάει» το πρωτόκολλο και ψηφίζει

ΗΠΑ εκλογές 2020: Η Μέγκαν Μαρκλ «γράφει ιστορία» καθώς αποφάσισε να «σπάσει» το πρωτόκολλο και να ρίξει την ψήφο της στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, παρόλο που ως μέλος της βασιλικής οικογένειας της Γηραιάς Αλβιόνας όφειλε να κρατήσει ουδέτερη στάση.

«Η δούκισσα ψηφίζει», δήλωσαν στο αμερικανικό περιοδικό Newsweek πηγές κοντά στην Μέγκαν Μαρκλ και τον πρίγκιπα Χάρι, αν και δεν διευκρίνισαν αν η Αμερικανίδα, πρώην ηθοποιός, έχει ήδη ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα ή προτίθεται να το κάνει σήμερα. «Δεν σκοπεύω να πω λεπτομέρειες για τον τρόπο ή τον χρόνο (που ψήφισε η Μέγκαν), αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω πως η δούκισσα ψηφίζει σε αυτές τις εκλογές», αποκάλυψε πηγή κοντά στην πρώην πρωταγωνίστρια του νομικού δράματος Suits.

Τον Σεπτέμβριο ο εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ και έκτος στην διαδοχή του θρόνου και η σύζυγός του δημιούργησαν σάλο στη Βρετανία, όταν με δηλώσεις τους κάλεσαν τους αμερικανούς ψηφοφόρους να καταψηφίσουν την «ρητορική μίσους και την παραπληροφόρηση», γεγονός που ερμηνεύτηκε από μερίδα του βρετανικού Τύπου ως ανάμιξη του Χάρι στις αμερικανικές εκλογές.

“It’s time to not only reflect, but act.” This #NationalVoterRegistrationDay, join #Time100 alumni Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, in taking action for the future. pic.twitter.com/JerXHxiZK3

— ABC (@ABCNetwork) September 23, 2020