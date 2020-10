Μπαγκλαντές Κοράνι: Εξαγριωμένο πλήθος σκότωσε και έκαψε άνθρωπο

Μπαγκλαντές Κοράνι: Εκατοντάδες άνθρωποι λιντσάρισαν έναν άνδρα, που τον κατηγορούσαν ότι βεβήλωσε το Κοράνι, τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου και έκαψαν το πτώμα του, στην πόλη Μπουριμάρι του Μπαγκλαντές, κοντά στα σύνορα με την Ινδία. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο όχλος άρπαξε δύο άνδρες που είχαν τεθεί υπό κράτηση, για τη δική τους προστασία, αφού κατηγορήθηκαν ότι πάτησαν το Κοράνι στο μεγαλύτερο τέμενος της πόλης αυτής. «Ξυλοκόπησαν τον έναν μέχρι θανάτου και κατόπιν έκαψαν το πτώμα», είπε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Αμπίντα Σουλτάνα. Ο δεύτερος, αν και τραυματισμένος, κατάφερε να διαφύγει.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι επιτέθηκαν σε ένα γραφείο του δήμου, όπου βρίσκονταν οι δύο άνδρες. Η αστυνομία προσπάθησε να τους ηρεμήσει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Το πλήθος τους άρπαξε και μετά πυρπόλησε το γραφείο. Το πτώμα του θύματος το έκαψαν στον δρόμο. Το επεισόδιο αυτό σημειώνεται σε μια περίοδο που στο Μπαγκλαντές, οι κάτοικοι του οποίου στην πλειονότητά τους είναι μουσουλμάνοι, εντείνεται ο θυμός μετά τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για τις γελοιογραφίες που εικόνιζαν τον προφήτη Μωάμεθ. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν αυτήν την εβδομάδα στις αντιγαλλικές διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα Ντάκα και την πόλη Τσιταγκόνγκ.

Hundreds of #Muslims are shouting #AllahuAkbar and burning a guy! It happened today in Lalmonirhat, #Bangladesh . The accusation was ‘insulting #Islam ‘ Barbaric! pic.twitter.com/Yg4CqLtNFO

— Shammi Haque (@shammi121) October 29, 2020