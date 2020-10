Μακρόν Ισλάμ: Διαδηλώσεις κατά της Γαλλίας – Δυο συλλήψεις στην Κύπρο

Μακρόν Ισλάμ: Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έξω από τη γαλλική πρεσβεία στη Λευκωσία μετά από εκδήλωση διαμαρτυρίας ομάδας μουσουλμάνων λόγω των δηλώσεων του Εμανουέλ Μακρόν για τα σκίτσα του Μωάμεθ. Οι συλλήψεις έγιναν κατά την απόπειρα ορισμένων από τους συνολικά 20 διαμαρτυρόμενους να κατεβάσουν τη σημαία της Γαλλίας από τον ιστό. Την ίδια ώρα δεκάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές Ντάκα, στη Βαγδάτη, στη Συρία και στη Λιβύη βάζοντας φωτιές σε γαλλικές σημαίες και αφίσες του Μακρόν.

Η αντίδραση των μουσουλμάνων έχει να κάνει την υπόσχεση του Μακρόν ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ, στο όνομα της ελευθερίας της έκφρασης, μετά και τον αποκεφαλισμό ενός δασκάλου ιστορίας που είχε δείξει στους μαθητές του συγκεκριμένα κινούμενα σχέδια κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για την ελεύθερη ομιλία. Οι καρικατούρες θεωρούνται βλασφημίες από τους Μουσουλμάνους. Ο Μακρόν χαρακτήρισε τον δάσκαλο ήρωα και δεσμεύθηκε να πολεμήσει τον «ισλαμιστικό αυτονομισμό», λέγοντας ότι απειλούσε να αναλάβει ορισμένες μουσουλμανικές κοινότητες στη Γαλλία.

