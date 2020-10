Μακρόν Ισλάμ: “Πόλεμος” με Ερντογάν και μουσουλμάνους

Μακρόν Ισλάμ: Λίγες μέρες μετά τον αποκεφαλισμό του καθηγητή Ιστορίας Σαμιέλ Πατί, και μετά τον πόλεμο που κήρυξε ο Εμανουέλ Μακρόν κατά του ισλαμικού φανατισμού, η κόντρα της Γαλλίας με χώρες του μουσουλμανικού τόξου κλιμακώνεται με τον Ταγίπ Ερντογάν να διεκδικεί ηγετικό ρόλο στην αντιπαράθεση αυτή. Στη Γαλλία άγνωστοι έγραψαν συνθήματα στους τοίχους σχολείου στη Λυών απειλώντας να καρατομήσουν τον δήμαρχο του 8ου διαμερίσματος της μεγαλούπολης, Ολιβιέ Μπερζάν, όπως έκανε ο 18χρονος Τσετσένος τζιχαντιστής με τον Γάλλο καθηγητή. «Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουν τέτοιες πράξεις ατιμώρητες, πρέπει να βρούμε τους δράστες. Μιλήσαμε τηλεφωνικά με την υπεύθυνο ασφάλειας των τοπικών αστυνομικών Αρχών, ουδείς αντιμετωπίζει στα ελαφρά αυτές τις απειλές», δήλωσε ο δήμαρχος.

Ένα 24ωρο νωρίτερα παρόμοιες απειλές είχε δεχθεί ο συνάδελφός του, Τζερεμί Μπροντ, δήμαρχος της πόλης Μπρον στην ανατολική Γαλλία. Τα γκράφιτι, που απειλούν τον Μπερζάν καθώς και το προσωπικό κι τους μαθητές του σχολείου στη Λυών εμφανίστηκαν χθες. Ο ΥΠ ΕΣ της Γαλλίας, Ζεράλντ Νταρμαμέν εξέφρασε μέσω Twitter τη στήριξή του «σε αυτόν τον δήμαρχο, όπως και σε όλους τους εκλεγμένους αξιωματούχους που είναι θύματα απειλών», ενώ κάλεσε τις Αρχές να λάβουν μέτρα για την προστασία τους, ενώ σε ανάλογη ανάρτηση προχώρησε και το συνδικάτο των Γάλλων αστυνομικών.

Στο μεταξύ περίπου 200 άτομα διαδήλωσαν έξω από την κατοικία του πρέσβη της Γαλλίας στο Ισραήλ κατά του Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη δέσμευσή του ότι η χώρα του δεν θα εγκαταλείψει τη μάχη για τα σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ. Οι διαδηλωτές, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν μάσκες προστασίας για τον κορωνοϊο, κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα υπέρ του Μωάμεθ στα αραβικά στη διαδήλωση στη Γιάφα του Τελ Αβίβ μετά τις μουσουλμανικές προσευχές της Παρασκευής κατηγορώντας τον Μακρόν ότι παίζει το παιχνίδι της «ακροδεξιάς». «Ο προφήτης Μωάμεθ είναι ό,τι πιο ιερό στο Ισλάμ κι όποιος προσβάλλει την τιμή του, επιτίθεται σ’ έναν ολόκληρο λαό», είπε ένας διαδηλωτής.

Ο Μακρόν είπε την Τετάρτη ότι ο καθηγητής Σαμιέλ Πατί, που έδειξε σκίτσα του Μωάμεθ στους μαθητές του στο πλαίσιο μαθήματος για την ελευθερία της έκφρασης, δολοφονήθηκε έξω απ’ το σχολείο του κοντά στο Παρίσι «επειδή οι Ισλαμιστές θέλουν το μέλλον μας».

Φραστικά πυρά κατά του Εμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ιμράν Χαν, κατηγορώντας τον Γάλλο πρόεδρο ότι «επιτίθεται στο Ισλάμ». «Ο Πρόεδρος Μακρόν θα μπορούσε να επιφέρει την επούλωση και να αρνηθεί χώρος στους εξτρεμιστές, αντί να δημιουργεί περαιτέρω πόλωση και περιθωριοποίηση, που αναπόφευκτα οδηγεί στη ριζοσπαστικοποίηση», υποστήριξε ο λαϊκιστής πρωθυπουργός του Πακιστάν. «Είναι ατυχές που επέλεξε να ενθαρρύνει την ισλαμοφοβία επιτιθέμενος στο Ισλάμ αντί στους τρομοκράτες, που προχωρούν σε πράξεις βίας, είτε είναι μουσουλμάνοι, είτε υπέρμαχοι της ανωτερότητας της λευκής φυλής ή ναζί ιδεολόγοι. Επιτιθέμενος στο Ισλάμ, σαφώς χωρίς να το κατανοεί ο Πρόεδρος Μακρόν επιτέθηκε και πλήγωσε τα συναισθήματα εκατομμυρίων μουσουλμάνων στην Ευρώπη κι ολόκληρο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Σε μήνυμά του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Χαν, που «φλερτάρει» με τη σκληροπυρηνική βάση των ψηφοφόρων της χώρας του, κατηγόρησε το περιοδικό Charlie Hebdo για την αναδημοσίευση των σκίτσων του προφήτη Μωάμεθ λέγοντας ότι τέτοιες «προκλήσεις» θα πρέπει να απαγορευτούν παντού.

Την ίδια ώρα εντείνονται οι εκκλήσεις σε χώρες του αραβικού κόσμου για μποϋκοτάζ γαλλικών προϊόντων μετά τις δηλώσεις Μακρόν. Στη Χαν Γιουνίς, στη Λωρίδα της Γάζας, διαδηλωτές έκαψαν φωτογραφίες του Μακρόν κι απηύθυναν κάλεσμα για την υπεράσπιση του Ισλάμ και του προφήτη Μωάμεθ. «Η προσβολή των θρησκειών και των προφητών δεν είναι ζήτημα ελευθερίας της έκφρασης, αλλά αντίθετα προωθεί μια κουλτούρα του μίσους», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της προειδοποιώντας για «συνέπειες», χωρίς να διευκρινίζει τι εννοεί. Η μικρότερη οργάνωση της Ισλαμικής Τζιχάντ, που δρα επίσης στον Παλαιστινιακό θύλακο της Γάζας, είπε ότι η προσβολή του Ισλάμ και του προφήτη του συνιστά παραβίαση μιας «κόκκινης γραμμής» και «δεν μπορεί να γίνει ανεκτή».

Η Τουρκία του Ερντογάν, το Ιράν, η Ιορδανία και το Κουβέιτ κατήγγειλαν την αναδημοσίευση των σκίτσων του Μωάμεθ, ενώ ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνδιάσκεψης καταδίκασε «τα λόγια ορισμένων Γάλλων υπευθύνων που καταστρέφουν τις γαλλο-μουσουλμανικές σχέσεις». Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλαπλασιάζονται στο μεταξύ τα μηνύματα με hashtag στα αραβικά που καλούν σε μποϊκοτάζ γαλλικών προϊόντων.

Στο Κατάρ αλυσίδες σουπερμάρκετ ανακοίνωσαν ότι αποσύρουν τα γαλλικά προϊόντα από τα υποκαταστήματά τους μέχρι νεωτέρας, ενώ το Πανεπιστήμιο του Κατάρ ανακοίνωσε την Παρασκευή μέσω Twitter ότι ακυρώνει εκδηλώσεις στο πλαίσιο γαλλικής πολιτιστικής εβδομάδας μετά τη «σκόπιμη επίθεση κατά του Ισλάμ και των συμβόλων του». Στο Κουβέιτ, αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες με γαλλικά τυριά που απέσυραν οι υπεύθυνοι από τα ράφια σούπερ μάρκετ. Περίπου εξήντα συνεταιριστικές εταιρείες, οι οποίες είναι σημαντικοί διανομείς στο Κουβέιτ, ανακοίνωσαν μποϊκοτάζ γαλλικών προϊόντων, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών, Χαλέντ αλ Οτάιμπι. «Έχουμε αποσύρει όλα τα γαλλικά προϊόντα, δηλαδή τυριά, κρέμες και καλλυντικά από τα ράφια και τα επιστρέψαμε σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους αυτών των εμπορικών σημάτων στο Κουβέιτ», είπε.

Παράλληλα, κάπου 430 ταξιδιωτικά πρακτορεία στο Κουβέιτ ανέστειλαν κρατήσεις για πτήσεις προς τη Γαλλία, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας Ταξιδιωτικών Πρακτορείων του Κουβέιτ, Μοχάμεντ αλ Μοτάιρι. Στην Ιορδανία, το Ισλαμικό Μέτωπο Δράσης, ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, κάλεσε τους πολίτες να μποϊκοτάρουν γαλλικά προϊόντα.

Στο μεταξύ η κρίση κλιμακώνεται στις γαλλο-τουρκικές σχέσεις, που είχαν ήδη πληγεί από την κόντρα Μακρόν – Ερντογάν για την εμπλοκή της Τουρκίας στον εμφύλιο της Λιβύης, το Ναγκόρνο Καραμπάχ και τις επιθετικές κινήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά την ανοίκεια φραστική επίθεση του Τούρκου προέδρου κατά του Γάλλου ομολόγου του, για τον οποίο δήλωσε ότι χρειάζεται ψυχοθεραπεία για τη συμπεριφορά του απέναντι στους μουσουλμάνους και το Ισλάμ.

Ο Μακρόν αποφάσισε να ανακαλέσει μέχρι νεωτέρας τον πρέσβη της Γαλλίας στην Άγκυρα με το Ελιζέ να καταγγέλλει τις «απαράδεκτες» δηλώσεις του Ερντογάν, που έθεσε υπό αμφισβήτηση την «ψυχική υγεία» του Γάλλου προέδρου. «Οι δηλώσεις του προέδρου Ερντογάν είναι απαράδεκτες. Η προκλητικότητα και η αγένεια δεν αποτελούν μέθοδο. Αξιώνουμε από τον Ερντογάν να αλλάξει την πορεία της πολιτικής του, διότι είναι επικίνδυνη από κάθε άποψη. Δεν εισερχόμαστε σε ανώφελες πολεμικές και δεν αποδεχόμαστε τις προσβολές», σχολίασε στο Ελιζέ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Την οργή του Ερντογάν, που διεκδικεί υπερασπιστή του Ισλάμ, πυροδότησε η αποφασιστικότητα του Μακρόν να υπεραμυνθεί του δυτικού τρόπου ζωής και των αξιών της Γαλλίας, την οποία θα πρέπει να εγκαταλείψουν όσοι μουσουλμάνοι δεν μπορούν να προσαρμοστούν, αλλά από πίσω κρύβεται κυρίως η επικριτική στάση του Γάλλου προέδρου, του μόνου ηγέτη μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας που ορθώνει ανάστημα στην επεκτατική πολιτική, τις ηγεμονικές βλέψεις του Τούρκου προέδρου και τον αναθεωρητισμό της Άγκυρας.

«Απαράδεκτα» χαρακτήρισε τα σχόλια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Γάλλου πρόεδρου, Εμανουέλ Μακρόν του ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ. «Οι δηλώσεις του Τούρκου προέδρου αναφορικά με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν είναι απαράδεκτες. Ζητάμε από την Τουρκία να σταματήσει αυτή την επικίνδυνη αντιπαράθεση», έγραψε χαρακτηριστικά στο λογαριασμό του στο Twitter ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής.

Στο θέμα επανήλθε σήμερα και ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Ερντογάν, Φαχρετίν Αλτούν, ο οποίος τονίζει σε ανάρτησή του: «Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες σήμερα δεν στοχεύουν μόνο τους μουσουλμάνους. Επιτίθενται στις ιερές αξίες μας, στη γραφή μας, στον προφήτη μας και στους πολιτικούς ηγέτες μας -τον τρόπο ζωής μας».

«Συγγνώμη που θα σας απογοητεύσω, αλλά αυτός είναι ο τρόπος ζωής μας, όπως ορίζεται από τη Συνθήκη μας. Ο Ευρωπαϊκός Τρόπος Ζωής».

Sorry to disappoint you but this is our way of life as defined in our Treaty. The European Way of Life. https://t.co/5V8wVqnWGZ pic.twitter.com/peKQi0ovW7

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) October 25, 2020