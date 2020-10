Επίθεση στη Γαλλία – δράστης: Από την Τυνησία, 21 μόλις ετών

Επίθεση στη Γαλλία – δράστης: Την ταυτότητα του δράστη της επίθεσης στην καθολική εκκλησία της Νίκαιας της Γαλλίας δίνουν τα γαλλικά ΜΜΕ. Τα στοιχεία του Τυνήσιου φαίνεται πως μεταδόθηκαν λανθασμένα αρχικά, καθώς είχε γίνει γνωστό πως επρόκειτο για 25χρονο. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τηλεόραση BFMTV, ο άνδρας φαίνεται να έχει γεννηθεί το 1999.

Ο 21χρονος άνδρας, που δολοφόνησε με μαχαιριές, φωνάζοντας «Αλλάχου Ακμπάρ», τρεις ανθρώπους στη βασιλική της καθολικής εκκλησίας Νοτρ-Νταμ στη Νίκαια, έφτασε στη Γαλλία τέλη Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου από τη Λαμπεντούζα της Ιταλίας.

Στο διαδίκτυο έχει διαρρεύσει βίντεο στο οποίο φαίνεται πως αποτυπώνεται η στιγμή της σύλληψης του άνδρα που επιτέθηκε στην εκκλησία της Νίκαιας.

Παρά το γεγονός πως διέρρευσε ένα όνομα για τον δράστη, που φέρεται να αποκαλείται Μπραχίμ, η αστυνομία ανακοινώνει πως η ταυτότητά του δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί. Οι πληροφορίες που έχουν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με έγγραφο που βρέθηκε δίπλα του κατά τη σύλληψη, είναι πως αποκαλείται Μπραχίμ Αουσαουί. Σύμφωνα με μια άλλη πηγή με γνώσης της υπόθεσης, οι ερευνητές έχουν στη διάθεσή τους ένα έγγραφο του ιταλικού Ερυθρού Σταυρού με το όνομα Μπραχίμ Αουισάουι.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο της πόλης, Κριστιάν Εστροζί, «ο δράστης δεν σταμάτησε να φωνάζει μπροστά μας “Αλλάχ Ακμπάρ” την ώρα που δεχόταν τις πρώτες βοήθειες». Ο 21χρονος Τυνήσιος τέθηκε σε καραντίνα από τις ιταλικές αρχές για λόγους προστασίας από τον κορωνοϊό και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Σύμφωνα με το AFP, ο άνδρας φαίνεται να έλαβε εντολή από τις ιταλικές αρχές να εγκαταλείψει τη χώρα. Ωστόσο, ο άνδρας δεν φαίνεται να είχε αιτηθεί ασύλου από τις γαλλικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύει η γαλλική Le Parisien, ο Μπραχίμ Αουσαουί είχε πάνω του χαρτιά από τον ιταλικό Ερυθρό Σταυρό. Γεννήθηκε στην Τυνησία στις 29 Μαρτίου 1999 και ήταν παράνομος μετανάστης από τη στιγμή που πέρασε στην Ευρώπη, μέσω της Ιταλίας.

Έφτασε στην Λαμπεντούζα της Ιταλίας στα τέλη του Σεπτεμβρίου 2020 και τέθηκε σε καραντίνα από τις ιταλικές αρχές. Στη συνέχεια τον υποχρέωσαν να εγκαταλείψει το ιταλικό έδαφος και αφέθηκε ελεύθερος, αναφέρει μια πηγή στο Le Parisien. Σύμφωνα με την Corriere della Serra, ο τρομοκράτης βρισκόταν στις 9 Οκτωβρίου 2020 στο Μπάρι της Ιταλίας, όπου και φωτογραφήθηκε από την αστυνομία μετά από έλεγχο ταυτότητας.

Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς στο παρακάτω βίντεο, ένοπλοι άντρες της γαλλικής αστυνομίας μπαίνουν στον ναό της “Νοτρ Νταμ” στη Νίκαια για να αφοπλίσουν και να συλλάβουν τον δράστη, ο οποίος είχε ήδη σπείρει τον τρόμο.

Video 4 :

Footage taken when Security forces were entering the church.#nice #France

pic.twitter.com/V53AD8qStn

— LONE WOLF (@Lone_wolf110) October 29, 2020