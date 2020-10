Επιθέσεις στη Γαλλία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα – Σε ισχύ η Sentinelle

Επιθέσεις στη Γαλλία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τίθεται όλη η χώρα, μετά την ισλαμική τρομοκρατική επίθεση σε καθολική εκκλησία της Νίκαιας το πρωί της Πέμπτης στη Γαλλία. Την απόφαση αυτή ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση ο Γάλλος πρωθυπουργός, Ζαν Καστέξ. Θυμίζουμε πως 25χρονος «μοναχικός λύκος» εισέβαλε σε καθολική εκκλησία και σκότωσε τρεις πολίτες το πρωί της Πέμπτης.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, που επρόκειτο να δώσει λεπτομέρειες για την επιβολή του δεύτερου lockdown στη χώρα, αναφέρθηκε στην τρομοκρατική επίθεση, κάνοντας λόγο για μια ανέντιμη επίθεση, όπου «τρεις συμπατριώτες μας δολοφονήθηκαν με μαχαίρι κάτω από άθλιες συνθήκες». Ο Καστέξ διαβεβαίωσε τους βουλευτές της Γαλλίας πως η απάντηση της κυβέρνησης θα είναι στιβαρή, ακλόνητη και άμεση. Την ίδια ώρα, όπως ανακοίνωσε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, συγκαλείται εκτάκτως Συμβούλιο Άμυνας και Ασφαλείας το πρωί της Παρασκευής.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ταξίδεψε στην πόλη του γαλλικού Νότου, τη Νίκαια, προκειμένου να συναντηθεί με τους τοπικούς άρχοντες της πόλης, αλλά και να στείλει μήνυμα στον γαλλικό λαό, μετά την τρομοκρατική επίθεση. Μεταξύ άλλων, ο Γάλλος πρόεδρος αποκάλυψε πως ενεργοποιείται και πάλι η επιχείρηση Sentinelle, με ως και 7.000 στρατιωτικούς στους δρόμους της Γαλλίας. Η επιχείρηση Santinelle ήταν η απάντηση των γαλλικών αρχών μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι τον Νοέμβριο του 2015.

«Αν μας επιτίθενται, είναι για τις αξίες μας, για την ανάγκη μας για ελευθερία, για εκείνη τη δυνατότητα στο έδαφός μας για ελεύθερη πίστη», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν στο σύντομο μήνυμά του από τη Νίκαια. Οι δυνάμεις του στρατού θα έχουν ως στόχο να προστατεύουν χώρους λατρείας και κυρίως εκκλησίες, όπως είπε ο Γάλλος πρόεδρος, ενώ μέρος των στρατιωτών θα βρίσκονται κοντά σε σχολεία της χώρας για την αποφυγή νέων τρομοκρατικών χτυπημάτων.

BREAKING: French President Emmanuel Macron says "France is under attack" after three people died in a knife attack in Nice.

Read more: https://t.co/asQVTBST6H pic.twitter.com/9ScEtAqVSb

— SkyNews (@SkyNews) October 29, 2020