Κομισιόν – Τουρκία: «Εάν συνεχίσει τις προκλήσεις πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε»

Κομισιόν – Τουρκία: Η ΕΕ θα σκεφτεί πώς θα δράσει εάν η Τουρκία συνεχίσει τις προκλητικές ενέργειες τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, αρμόδιος για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων, ερωτηθείς για τη στάση της Άγκυρας μετά και τις τελευταίες επιθέσεις του Ταγίπ Ερντογάν εναντίον του Προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. «Η θέση όπως εκφράστηκε από τον ύπατο εκπρόσωπο στο twitter αντικατοπτρίζει τη θέση της ΕΕ. Υπήρξαν πολλές αντιδράσεις επίσης από τα κράτη-μέλη σχετικά με τα απαράδεκτα σχόλια του Προέδρου Ερντογάν» ανέφερε ο Πίτερ Στάνο υπογραμμίζοντας ότι «η θέση της ΕΕ είναι ξεκάθαρη».

«Οι θέσεις των 27 κρατών-μελών αποτυπώνονται ξεκάθαρα στα συμπεράσματα του τελευταίου Συμβουλίου και του Συμβουλίου στις αρχές Οκτωβρίου. Εάν η Τουρκία συνεχίσει με τις προκλήσεις, με τις εντάσεις εναντίον της ΕΕ ή εναντίον κρατών-μελών της ΕΕ πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε σε σχέση με αυτές τις ενέργειες και τις δηλώσεις», τόνισε. Παράλληλα, ο κ. Στάνο επανέλαβε ότι η ΕΕ είναι αλληλέγγυα με τα κράτη-μέλη, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γαλλία.

Remarks by @RTErdogan about @EmmanuelMacron are unacceptable. 🇹🇷 is urged to stop the dangerous spiral of provocations. https://t.co/yOZdHL3hzK

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) October 25, 2020