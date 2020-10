Δένδιας – Λαβρόφ: «Η Τουρκία γραφείο ταξιδίων τζιχαντιστών»

Δένδιας – Λαβρόφ: Η Ελλάδα έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα για να υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα» διεμήνυσε προς την Άγκυρα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντησή του με το Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ. Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών υπέγραψαν Κοινό Μνημόνιο για τη διεξαγωγή του έτους ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας το 2021. Ο υπουργός σχολίασε δηκτικά ότι «η Τουρκία έχει καταστεί γραφείο ταξιδίων για τζιχαντιστές, οι οποίοι μεταφέρονται σε διάφορες εστίες ένστασης στην ευρύτερη περιοχή» αναφερόμενος στον πόλεμο της Συρίας αλλά και τις εξελίξεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει την πρόθεση να καταστεί δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ ΕΕ, ΝΑΤΟ και Τουρκίας. «Ελλάδα και Ρωσία έχουμε πολλά να κερδίσουμε δουλεύοντας μαζί» υπογράμμισε.

«Συζητήσαμε τις περιφερειακές εξελίξεις. Κοινός παρονομαστής σε όλα τα ζητήματα ο αποσταθεροποιητικός ρόλος της Τουρκίας», δήλωσε ο κ. Δένδιας μετά το πέρας της συνάντησης. «Η Τουρκία έχει νεοοθωμανικές επεκτατικές βλέψεις. Εξέφρασα στον κύριο Λαβρόφ την ανησυχία της Ελλάδας για τον ιδιαίτερα αποσταθεροποιητικό ρόλο της Άγκυρας», συνέχισε ο κ. Δένδιας.

«Η Τουρκία έχει καταστεί γραφείο ταξιδίων για τζιχαντιστές, οι οποίοι μεταφέρονται σε διάφορες εστίες ένστασης στην ευρύτερη περιοχή», πρόσθεσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αναφερόμενος στον πόλεμο της Συρίας αλλά και τις εξελίξεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. «Ο στρατιωτικός εξοπλισμός της Τουρκίας αποσταθεροποιεί την περιοχή. Χθες η Τουρκία εξέφρασε για πολλοστή φορά την πρόθεσή της να συνεχίσει τις έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Είναι φανερό ότι επενδύει στην κλιμάκωση της έντασης. Περιφρονεί τις εκκλήσεις φίλων και εταίρων. Η Ελλάδα έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα για να υπερασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», είπε ο κ. Δένδιας στέλνοντας εκ νέου μήνυμα στην Άγκυρα ότι «διάλογος υπό το καθεστώς πιέσεων δεν γίνεται να υπάρξει».

Όπως επισήμανε ο Νίκος Δένδιας, «η συνάντηση είναι συνέχεια ενός εποικοδομητικού διαλόγου. Οι χώρες και λαοί μας συνδέονται με μακρά φιλία που εδράζεται στον αλληλοσεβασμό και την αλληλοκατανόηση. Οι σχέσεις έχουν διάρκεια αιώνων. Η Ρωσία έπαιξε καταλυτικό ρόλο στον αγώνα της Ελλάδας για την ανεξαρτησία. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αποτελεί σταθερό συνομιλητή της Ρωσίας. Τονίσαμε τη σημασία ενίσχυσης των διμερών διπλωματικών επαφών μας. Η Ελλάδα έχει την πρόθεση να καταστεί δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ ΕΕ, ΝΑΤΟ και Τουρκίας. Ελλάδα και Ρωσία έχουμε πολλά να κερδίσουμε δουλεύοντας μαζί».

Από την πλευρά του, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών στάθηκε αρχικά στις ιστορικές σχέσεις των δύο χωρών και υπογράμμισε ότι η διμερής συνεργασία συνεχίζεται, ενώ επισήμανε ότι, κατά την έναρξη της πανδημίας, οι δύο χώρες βοήθησαν η μία την άλλη. Μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στο ζήτημα των προκλήσεων της Άγκυρας στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, τάχθηκε υπέρ της ειρηνικής διευθέτησης μέσω του διαλόγου. Τα προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο είναι πολλά. Πιστεύουμε ότι πρέπει να επιλύονται μέσω του Διεθνούς Δικαίου» υπογράμμισε ο Σεργκέι Λαβρόφ, «δείχνοντας» ουσιαστικά τον δρόμο του διαλόγου σε Αθήνα και Άγκυρα

