Ελληνοτουρκικά νέα: Ο Σχοινάς έβαλε “στη θέση του” τον εκπρόσωπο του Ερντογάν

Ελληνοτουρκικά νέα: Πληρωμένη απάντηση έδωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς στον υπεύθυνο επικοινωνίας του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή ανάρτησή του στο twitter ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν δείχνουν σεβασμό στους μουσουλμάνους. Συγκεκριμένα στο «τιτίβισμά» του στον προσωπικό του λογαριασμό ο Φαχρετίν Αλτούν τόνισε ότι «ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες σήμερα δεν στοχεύουν μόνο τους Μουσουλμάνους. Επιτίθενται στις ιερές αξίες μας, στη γραφή μας, στον προφήτη μας και στους πολιτικούς ηγέτες μας – τον τρόπο ζωής μας», δίνοντας έτσι παράταση στην κόντρα της Τουρκίας με τον Γάλλο πρόεδρος Μακρόν.

Από την πλευρά του ο Μαργαρίτης Σχοινάς δεν άφησε την δήλωση να «πέσει κάτω» και με δικό του μήνυμα στο Twitter απάντησε στον Αλτούν, παραθέτοντας την διάταξη της της συνθήκης της ΕΕ για τις βασικές αξίες που διέπουν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. «Συγνώμη που θα σας απογοητεύσω, αλλά αυτός είναι ο τρόπος ζωής μας, όπως ορίζεται από τη Συνθήκη μας. Ο Ευρωπαϊκός Τρόπος Ζωής». έγραψε στην ανάρτησή του ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

Αναφορικά με τη σχετική διάταξη στη Διακήρυξη της ΕΕ, αυτή αναφέρει πως «η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες. Αυτές οι αξίες είναι κοινές στα κράτη μέλη σε μια κοινωνία που υπερισχύει ο πλουραλισμός, η μη διάκριση, η ανοχή, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών».

Sorry to disappoint you but this is our way of life as defined in our Treaty. The European Way of Life. https://t.co/5V8wVqnWGZ pic.twitter.com/peKQi0ovW7

