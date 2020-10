Μακρόν – Ερντογάν: Το Παρίσι ανακαλεί τον πρέσβη στην Άγκυρα

Μακρόν – Ερντογάν: Η Γαλλία κατήγγειλε τις δηλώσεις του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που έθεσε υπό αμφισβήτηση την «ψυχική υγεία» του Εμανουέλ Μακρόν, λόγω της συμπεριφοράς του προς τους μουσουλμάνους. «Οι δηλώσεις του προέδρου Ερντογάν είναι απαράδεκτες. Η προκλητικότητα και η αγένεια δεν αποτελούν μέθοδο. Αξιώνουμε από τον Ερντογάν να αλλάξει την πορεία της πολιτικής του, διότι είναι επικίνδυνη από κάθε άποψη. Δεν εισερχόμαστε σε ανώφελες πολεμικές και δεν αποδεχόμαστε τις προσβολές», σχολίασε στο Ελιζέ στο Γαλλικό Πρακτορείο, ανακοινώνοντας ότι το Παρίσι ανακαλεί για διαβουλεύσεις τον πρεσβευτή της Γαλλίας στην Άγκυρα.

«Η Γαλλία σημειώνει, επιπλέον, την απουσία συλλυπητήριων μηνυμάτων και μηνυμάτων συμπαράστασης εκ μέρους του προέδρου της Τουρκίας μετά τη δολοφονία του Σαμιέλ Πατί», του καθηγητή που αποκεφαλίστηκε πριν από μία εβδομάδα σε μια ισλαμιστική επίθεση, κοντά στο σχολείο του, στα προάστια του Παρισιού. Το Ελιζέ επισημαίνει, επίσης, τις «πολύ προσβλητικές δηλώσεις του Ερντογάν τις τελευταίες ημέρες, ιδίως το κάλεσμα για μποϊκοτάζ στα γαλλικά προϊόντα». Πριν από δύο εβδομάδες, ο Τούρκος προέδρος, είχε καταγγείλει, ως πρόκληση, τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου για την ανάγκη «διάρθρωσης του Ισλάμ» στη Γαλλία.

«Από τότε που εξαπέλυσε την επίθεσή του στη Συρία, η Γαλλία δεν σταμάτησε να καταγγέλλει τη συμπεριφορά του προέδρου Ερντογάν, οι τελευταίες εβδομάδες έδειξαν πως είχαμε δίκιο», συνεχίζει το Ελιζέ. Η γαλλική προεδρία ζήτησε εκ νέου σήμερα «η Τουρκία να βάλει τέλος στις επικίνδυνες περιπέτειές της στη Μεσόγειο και την περιοχή» και κατήγγειλε την «ανεύθυνη συμπεριφορά» της Άγκυρας στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ. «Αξιώσεις έχουν τεθεί. Ο Ερντογάν έχει δύο μήνες για να απαντήσει. Μέτρα θα πρέπει να ληφθούν στο τέλος του έτους», ανέφερε επίσης το Ελιζέ σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο.

Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκε -εκ νέου- κατά του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν δηλώνοντας ότι χρειάζεται ψυχοθεραπεία για τη συμπεριφορά του απέναντι στους μουσουλμάνους και το Ισλάμ. Προηγούμενα μέσα στο μήνα, ο Μακρόν δεσμεύτηκε να καταπολεμήσει τον «Ισλαμικό αυτονομισμό» για τον οποίο όπως είπε, απειλεί να πάρει τον έλεγχο μερικών από τις μουσουλμανικές κοινότητες σε όλη τη Γαλλία, προκαλώντας τη δριμεία αντίδραση του Ερντογάν.

Από τότε, η Γαλλία έχει συγκλονιστεί από τον αποκεφαλισμό ενός καθηγητή Ιστορίας, από έναν ακραίο Ισλαμιστή, που ήθελε να εκδικηθεί την χρήση από τον καθηγητή των σκίτσων του προφήτη Μωάμεθ στη διάρκεια ενός μαθήματος για την ελευθερία της έκφρασης. «Πιο είναι το πρόβλημα αυτού του ατόμου που λέγεται Μακρόν με τους μουσουλμάνους και το Ισλάμ; Ο Μακρόν χρειάζεται θεραπεία σε ψυχολογικό επίπεδο», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος σε επαρχιακό συνέδριο του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στην πόλη της Καισάρειας.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην Ανατολική Μεσόγειο, και είπε πως «αντί να παραδοθούμε στη λεία της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής πλευράς, είναι απαραίτητο να παραμείνουμε στο δίκαιο και τον νόμο».

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κήρυξε πόλεμο κατά του ισλαμικού φανατισμού καθώς έδωσε άδεια προκειμένου να φωτιστούν κυβερνητικά κτήρια με τα επίμαχα σκίτσα του περιοδικού Charlie Hebdo που απεικονίζουν τον Μωάμεθ. Ο Εμανουέλ Μακρόν, σε ομιλία του έκανε για πρώτη φορά λόγο για θρησκευτικό απομονωτισμό η οποία βασίζεται στις αποσχιστικές τάσεις, γεγονός που, όπως είπε, αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τη γαλλική κοινωνία. Ο Γάλλος Πρόεδρος ανέλυσε το πλάνο του το οποίο βασίζεται σε πέντε άξονες και περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης κατά της «ριζοσπαστικοποίησης» των νεαρών μουσουλμάνων και της πάταξης των αποσχιστικών τάσεων στην κοινωνία. Παράλληλα, έχουν ήδη προχωρήσει μαζικές απελάσεις ισλαμιστών ενώ έχουν κλείσει μια σειρά σύλλογοι οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για «ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση» των νέων.

Επιπλέον, έδωσε ειδική άδεια προκειμένου κυβερνητικά κτίρια σε όλη της Γαλλία να φωτιστούν με τα σκίτσα του Charlie Hebdo που σατιρίζουν τον Μωάμεθ και έγιναν η αιτία για τον πρόσφατο αποκεφαλισμό του καθηγητή.

Police stand guard as Charlie Hebdo cartoons of Muhammad were projected onto a town hall in Montpellier, France as a tribute to the history teacher who was beheaded by a Muslim refugee. In 2015, 12 people at Charlie Hebdo magazine were killed by jihadists. pic.twitter.com/yOmzUWZJtM

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) October 21, 2020