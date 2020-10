Μακρόν – Ερντογάν: Παρέμβαση Μπορέλ για τα απαράδεκτα σχόλια

Μακρόν – Ερντογάν: «Απαράδεκτα» χαρακτήρισε τα σχόλια του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Γάλλου πρόεδρου, Εμανουέλ Μακρόν του ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ. «Οι δηλώσεις του Τούρκου προέδρου αναφορικά με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν είναι απαράδεκτες. Ζητάμε από την Τουρκία να σταματήσει αυτή την επικίνδυνη αντιπαράθεση», έγραψε χαρακτηριστικά στο λογαριασμό του στο Twitter ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιτέθηκε στον Εμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας ότι «χρειάζεται ψυχοθεραπεία» για τη συμπεριφορά του απέναντι στους μουσουλμάνους και το Ισλάμ. Η συγκεκριμένη δήλωσή Ερντογάν ήρθε μετά την απόφαση Μακρόν να φωτιστούν κυβερνητικά κτίρια της Γαλλίας με σκίτσα του σατιρικού περιοδικού Charlie Hedbo που απεικονίζουν τον Μωάμεθ. «Ποιο είναι το πρόβλημα αυτού του ατόμου που λέγεται Μακρόν με τους μουσουλμάνους και το Ισλάμ; Ο Μακρόν χρειάζεται θεραπεία σε ψυχολογικό επίπεδο», είχε τονίσει ο Τούρκος πρόεδρος.

«Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες σήμερα δεν στοχεύουν μόνο τους μουσουλμάνους. Επιτίθενται στις ιερές αξίες μας, στη γραφή μας, στον προφήτη μας και στους πολιτικούς ηγέτες μας -τον τρόπο ζωής μας».

«Συγγνώμη που θα σας απογοητεύσω, αλλά αυτός είναι ο τρόπος ζωής μας, όπως ορίζεται από τη Συνθήκη μας. Ο Ευρωπαϊκός Τρόπος Ζωής».

Sorry to disappoint you but this is our way of life as defined in our Treaty. The European Way of Life. https://t.co/5V8wVqnWGZ pic.twitter.com/peKQi0ovW7

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) October 25, 2020