Debate Τραμπ – Μπάιντεν: Κορονοϊός, κλίμα και μεταναστευτικό

Debate Τραμπ – Μπάιντεν: Με εντάσεις, αλλά λιγότερους χαρακτηρισμούς, κύλησε το δεύτερο και τελευταίο debate μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν. Οι δύο υποψήφιοι κοντραρίστηκαν αρκετές φορές, κυρίως για τον κορωνοϊό, το Obamacare, τις φορολογικές δηλώσεις του Τραμπ και την οικονομία, χωρίς να λείψουν οι στιγμές που ο Τραμπ πήγε να ξεφύγει, ωστόσο κράτησε πιο ήπιους τόνους σε σχέση με το προηγούμενο debate. Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ακολούθησε τα όσα του είπαν οι σύμβουλοί του, κρατώντας πιο ήπιους τόνους προσπαθώντας να μιλήσει για όσα θέλει να πετύχει την επόμενη 4ετια.

Η συντονίστρια, δημοσιογράφος του NBC, Κρίστεν Γουέλκερ, σε αντίθεση με τον συντονιστή στο πρώτο debate, λειτούργησε υποδειγματικά, μην επιτρέποντας στους δύο υποψηφίους να μην τηρήσουν τους κανόνες. Όπως είχε ανακοινωθεί, τα μικρόφωνα των υποψηφίων έμεναν κλειστά όταν απαντούσε ο αντίπαλός τους και άνοιγαν όταν έπρεπε να ακολουθήσει διάλογος ώστε να απαντούν στα όσα καταλόγιζε ο ένας στον άλλον. Στην διάρκεια του debate, o πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε «ψεύτη» σε πολλά ζητήματα για τα οποία τον κατηγορούσε ο Τραμπ, που με την σειρά του, έκανε ειρωνικά σχόλια, αλλά χωρίς να χρησιμοποιεί ορολογία αντίστοιχη με την πρώτη τηλε-κόντρα.

Κόντρα λόγω κορωνοϊού

Το debate ξεκίνησε με πρώτο ζήτημα συζήτησης τον κορωνοϊό, με τους δύο υποψηφίους να έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση, χωρίς ωστόσο να ξεφύγει η κατάσταση. «Κάποιος που είναι υπεύθυνος για τόσους νεκρούς δεν μπορεί να παραμείνει πρόεδρος των ΗΠΑ», δήλωσε ο κ. Μπάιντεν, κατηγορώντας τον Ρεπουμπλικάνο ένοικο του Λευκού Οίκου πως συνεχίζει «πάντα να μην έχει σχέδιο» για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. «Θα βάλω τέλος σε αυτό», πρόσθεσε. Πάνω από 222.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της COVID-19 στις ΗΠΑ, τη χώρα που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα στον πλανήτη από την πανδημία. Ο Μπάιντεν προειδοποίησε πως η χώρα οδεύει σε «μαύρο χειμώνα».

Τραμπ: Δεν θα κλειδωθούμε σε ένα υπόγειο όπως ο Μπάιντεν

Ο Τραμπ, που απάντησε πως η κυβέρνησή του δίνει «σθεναρή μάχη» με την πανδημία, απέρριψε την πρόβλεψη αυτή, λέγοντας «δεν νομίζω διόλου πώς θα έχουμε μαύρο χειμώνα ανοίγουμε τη χώρα μας». Κατηγόρησε τον Μπάιντεν ότι μιλάει έτσι γιατί έχει την πολυτέλεια να αποφεύγει να βγαίνει έξω εν μέσω της πανδημίας λόγω χρημάτων, ενώ αντίθετα οι Αμερικανοί πρέπει να δουλέψουν. Και στη συνέχεια με ειρωνικό ύφος, υπερασπίστηκε την θέση του, όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας.

«Δεν μπορούμε να κλειδωθούμε σε ένα υπόγειο, όπως κάνει ο Τζο», είπε, ρίχνοντας και πάλι την ευθύνη για την πανδημία του κορωνοϊού αποκλειστικά στην Κίνα.

Επανέλαβε μάλιστα ότι ο ίδιος έχει «ανοσία», αναφερόμενος στο ότι αποθεραπεύτηκε αφού μολύνθηκε πρόσφατα. «Έχουμε ένα εμβόλιο που έρχεται, είναι έτοιμο, θα ανακοινωθεί τις προσεχείς εβδομάδες», είπε, αποφεύγοντας να δώσει πιο σαφές χρονοδιάγραμμα.

Joe Biden says Pres. Trump is taking "no responsibility" for the country's coronavirus crisis. "Excuse me, I take full responsibility," Trump responds. "It's not my fault that it came here. It's China's fault."

Μπάιντεν: Η Ρωσία είναι φιλαράκι του Τραμπ

Στη συνέχεια, Ρωσία, Κίνα και Ουκρανία μπήκαν στην συζήτηση του debate. Ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε πως η Ρωσία χρησιμοποιεί τον Τζουλιάνι για να είναι κοντά στον Τραμπ. «Ο Τραμπ είναι φιλαράκι του Πούτιν και γι’ αυτό και η Ρωσία δεν θέλει να βγω εγώ πρόεδρος», είπε χαρακτηριστικά, με τον Τραμπ να ανεβάζει τους τόνους, λέγοντας πως ο Μπάιντεν χρηματοδοτούνταν από την Ρωσία με εκατομμύρια δολάρια. «Κανείς δεν ήταν πιο σκληρός με την Ρωσία απ’ ότι ήμουν εγώ. Τους έχω επιβάλει κυρώσεις», είπε υπερασπιζόμενος τον εαυτό του. Οπως και για το εμβόλιο του κορωνοϊού, όπου δεν έδωσε χρονοδιαγράμματα, έτσι και με τις φορολογικές του δηλώσεις, ο Τραμπ απέφυγε να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις, όσον αφορά το αν σκοπεύει να τις δημοσιεύσει.

Ο Μπάιντεν τον προκάλεσε εκ νέου να το πράξει, λέγοντας πως οι δικές του βγαίνουν στην δημοσιότητα κάθε χρόνο. «Η εφορία μου φέρεται πολύ σκληρά», είπε ο Τραμπ, αλλά απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας για το αν και πότε θα δημοσιεύσει τις φορολογικές του δηλώσεις.

Μπάιντεν: Ο Τραμπ πήγε να δωροδοκήσει την Ουκρανία

Οσον αφορά την υπόθεση της Ουκρανίας, ο Μπάιντεν απάντησε στις κατηγορίες κατά του γιου του για διαφθορά. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτηρίζει τον Τζο Μπάιντεν «διεφθαρμένο», καταγγέλλει συχνά τελευταία πως ο Χάντερ Μπάιντεν έβγαλε χρήματα εκμεταλλευόμενος το οικογενειακό επώνυμο. Απαίτησε ο πρώην αντιπρόεδρος «να εξηγηθεί». «Ποτέ στη ζωή μου δεν έλαβα ούτε ένα σεντ από το εξωτερικό», αντέτεινε ο Μπάιντεν, λέγοντας πως οι κατηγορίες του ενοίκου του Λευκού Οίκου «δεν έχουν καμία βάση» και ο γιος του δεν έβγαλε λεφτά στην Κίνα, όπως είπε ο Τραμπ. Αντίθετα, είπε, «ο Τραμπ προσπάθησε να δωροδοκήσει την Ουκρανία για να μας κατηγορήσει».

'We learned that this president paid 50x the tax in China, has a secret bank account with China, does business in China – and is in fact talking about me taking money?': Biden asks Trump what he's hiding and asks him to release his tax returns

Τραμπ: Ξέρω παραπάνω από σένα για τον άνεμο, σκοτώνει πουλιά

Για άλλη μία φορά πάντως ο Τραμπ έγινε αντικείμενο συζήτησης στα σόσιαλ, όταν η κουβέντα πήγε στο κλίμα. «Ξέρω περισσότερα από σένα για τον άνεμο. Είναι ακριβός και σκοτώνει τα πουλιά», είπε προκαλώντας το γέλιο του Μπάιντεν, ο οποίος τον στρίμωξε στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Trump tells Biden in an exchange about energy independence: "I know more about wind than you do. It's extremely expensive. Kills all the birds."

Μπάιντεν: Εγκληματική η πολιτική για το μεταναστευτικό -Τραμπ: Εφτιαχνες κλουβιά για μετανάστες

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών κατηγόρησε επίσης τον Τραμπ ότι άσκησε και συνεχίζει να ασκεί «εγκληματική» πολιτική έναντι των παιδιών που εισέρχονται παράτυπα στην επικράτεια. Ο Τραμπ στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί την τακτική του στο μεταναστευτικό, «πέταξε» μία ατάκα που έκανε την συντονίστρια να τον διακόψει, καθώς είπε πως τον δεν τον ενδιαφέρουν οι μετανάστες με «χαμηλό iq».

Αμερικανική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλε αυτή την εβδομάδα ότι οι γονείς περίπου 545 παιδιών οικογενειών μεταναστών που χωρίστηκαν στα σύνορα αφού τα πέρασαν παράτυπα είναι αδύνατο να βρεθούν. «Τα παιδιά αυτά έμειναν μόνα», «δεν έχουν πουθενά να πάνε», «είναι εγκληματικό», στηλίτευσε ο πρώην αντιπρόεδρος.

Εξήγγειλε ότι εάν εκλεγεί, θα ανοίξει τον δρόμο ώστε οι εκατομμύρια παράτυποι μετανάστες που ζουν στις ΗΠΑ να έχουν σαφή οδικό χάρτη μπροστά τους για την απόκτηση άδειας παραμονής ή της αμερικανικής υπηκοότητας μέσα στις πρώτες εκατό ημέρες της προεδρίας του. Δεσμεύθηκε ταυτόχρονα ότι θα λάβει μέτρα «αμέσως» για την προστασία των παιδιών που μπήκαν παράτυπα στη χώρα, που συχνά αποκαλούνται Dreamers, «ονειροπόλοι».

Ο Τραμπ ανταπέδωσε τα πυρά του Μπάιντεν, λέγοντας ότι εκείνος «έφτιαχνε κλουβιά» για να εγκλείονται οι παράτυποι μετανάστες τα οκτώ χρόνια που ήταν ο αντιπρόεδρος του Μπράκ Ομπάμα.

Τραμπ: Είμαι ο λιγότερο ρατσιστής σε αυτή την αίθουσα

Κατά τη διάρκεια μιας από τις σκληρές αντιπαραθέσεις τους, ο Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι «ρίχνει λάδι σε κάθε ρατσιστική φωτιά».

«Είμαι ο λιγότερο ρατσιστής από όλους τους παριστάμενους σε αυτή την αίθουσα», υποστήριξε από την πλευρά του ο Τραμπ, ερωτηθείς σχετικά με τις μαζικές φετινές κινητοποιήσεις στις ΗΠΑ εναντίον της αστυνομικής βαρβαρότητας, των φυλετικών και κοινωνικών ανισοτήτων.

Ο Μπάιντεν επανήλθε αμέσως, υποστηρίζοντας πως ο Τραμπ είναι «από τους πιο ρατσιστές προέδρους στη σύγχρονη ιστορία» των ΗΠΑ. Ο Τραμπ αντεπιτέθηκε, υποδεικνύοντας πως ο Μπάιντεν έχει ψηφίσει στη μακρά πολιτική του καριέρα νόμους που οδήγησαν στο να αυξηθούν εκθετικά οι φυλακίσεις μαύρων Αμερικανών. Ο Μπάιντεν παραδέχθηκε ότι έκανε «λάθος» τασσόμενος υπέρ αυτών των νόμων στο παρελθόν και δεσμεύθηκε ότι θα λάβει μέτρα ώστε να μη φυλακίζονται άνθρωποι για μη βίαια ποινικά αδικήματα που συνδέονται με τη χρήση ναρκωτικών αλλά να δίνεται έμφαση στην αναμόρφωση και την κοινωνική επανένταξη.