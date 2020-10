Λαβρόφ Αθήνα: Επιβεβαίωση της επικείμενης επίσκεψης

Λαβρόφ Αθήνα: Την επίσκεψη του Σεργκέι Λαβρόφ στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες μέρες, επιβεβαίωσε το μεσημέρι της Πέμπτης η ρωσική κυβέρνηση. Στη σχετική ενημέρωση προχώρησε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, τονίζοντας πως ο Λαβρόφ θα βρεθεί στη χώρα μας στις 26 Οκτωβρίου, σε μια «επίσκεψη εργασίας», κατά την οποία θα συναντηθεί με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η επίσκεψη του Λαβρόφ στην Αθήνα, ακολουθεί την προ ημερών ανακοίνωση της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα ότι η Μόσχα αναγνωρίζει το νόμιμο κατά το Διεθνές Δίκαιο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια και δείχνει τη διάθεση των δυο χωρών να ενισχύσουν εκ νέου τις σχέσεις τους.

💬 #Zakharova: On October 26, Sergey #Lavrov will make a working visit to #Greece, where he will hold talks with Foreign Minister @NikosDendias and will meet with Prime Minister @kmitsotakis 🇷🇺🇬🇷 pic.twitter.com/TJs7DvPUeE

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 22, 2020