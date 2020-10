Ρωσικό πλοίο Πειραιάς: Η εντυπωσιακή άφιξη του Vice Admiral Kulakov

Ρωσικό πλοίο Πειραιάς: Για δεύτερη φορά μέσα στο 2020 έφτασε την Ελλάδα το ρωσικό ανθυποβρυχιακό πλοίο “Vice Admiral Kulakov” ενώ μαζί του στην Ελλάδα βρίσκεται και το πλοίο αποστολών Altay. Οι εικόνες από την άφιξη του ρωσικού πολεμικού πλοίου είναι εντυπωσιακές. Την παρουσία του μεγάλου ανθυποβρυχιακού πλοίου ανακοίνωσε η ρωσική πρεσβεία στην Ελλάδα επισυνάπτοντας δύο φωτογραφίες με φόντο το λιμάνι του Πειραιά. «Το μεγάλο ανθυποβρυχιακό πλοίο “Vice Admiral Kulakov” και μια ομάδα πολεμικών πλοίων του Βόρειου Στόλου του Ρωσικού Ναυτικού επισκέπτεται το λιμάνι του Πειραιά» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Η άφιξη του πλοίου έγινε λίγες ημέρες πριν την επίσκεψη του Σεργκέι Λαβρόφ στην Ελλάδα στις 26 Οκτωβριου ενώ έχει προηγηθεί η ανακοίνωση της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα ότι η Μόσχα αναγνωρίζει το νόμιμο κατά το Διεθνές Δίκαιο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Η χρονική συγκυρία της επίσκεψης Λαβρόφ μόνο τυχαία δεν είναι. Η ένταση που επικρατεί στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων προσθέτει στην επίσκεψη αυτή επιπλέον βαρύτητα. Η κίνηση της Μόσχας, εξάλλου, δεν είναι καθόλου άσχετη με τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή.

The large anti-submarine ship "Vice Admiral Kulakov" and a group of warships of the Northern Fleet of the #Russian Navy are visiting the port of Piraeus #Greece. pic.twitter.com/MsfYmq87Jt

— Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) October 19, 2020