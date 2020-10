Τζέιν Φόντα κορονοϊός: Έντονες αντιδράσεις για τη δήλωσή της

Τζέιν Φόντα κορονοϊός: Η πανδημία έχει μετατραπεί σε κεντρικό θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ, ενόψει και των επικείμενων εκλογών, με εκπροσώπους των δύο πλευρών να εκφράζουν αντίθετες απόψεις. Βέβαια, αυτό δεν εμποδίζει Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς να χρησιμοποιούν σχεδόν πανομοιότυπες εκφράσεις για να στηρίξουν τις θέσεις τους, εμπλέκοντας ακόμη και τον Θεό. Ενώ προχθές λοιπόν ακούσαμε τον Τραμπ να αποκαλεί «ευλογία από τον Θεό» τη μόλυνσή του με Covid-19, την Πέμπτη έγινε γνωστό ότι η Τζέιν Φόντα χαρακτήρισε… ολόκληρη την πανδημία «δώρο Θεού», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media.

H ηθοποιός και ακτιβίστρια έκανε την παραπάνω δήλωση κατά τη διάρκεια ενός event που πραγματοποιήθηκε μέσω Zoom στις 2 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τους Washington Times. Δευτερόλεπτα αργότερα, η 82χρονη έσπευσε να συμπληρώσει πως ξέρει «ότι είπε κάτι φρικτό» και να εξηγήσει το σκεπτικό της, λέγοντας ότι η πανδημία ουσιαστικά αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο του Τράμπ. «Νομίζω ότι η Covid είναι το δώρο του Θεού προς την αριστερά. Ξέρω ότι λέω κάτι φρικτό. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση που στάλθηκε σε εμάς και αποκάλυψε ποιος είναι πραγματικά ο Τραμπ, τι υποστηρίζει και τι παθαίνει ο μέσος άνθρωπος και η εργαζόμενη τάξη σε αυτή τη χώρα». «Άνθρωποι που δεν το έβλεπαν πριν το βλέπουν τώρα, και έχουμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την οργή», συμπληρώνει η Φόντα στο κλιπ που αναπαράγεται κυρίως από τα αμερικανικά συντηρητικά media, όπως το foxnews.

Αντιδράσεις

Νωρίτερα, η 82χρονη είχε επισημάνει πως: «είμαστε οι άνθρωποι που μπορούν να καθορίσουν το μέλλον της ανθρωπότητας». «Τι σπουδαίο δώρο, τι εκπληκτική ευκαιρία, είμαστε πολύ τυχεροί. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε με όλη την εξυπνάδα και το κουράγιο μας και με ό,τι έχουμε», συμπλήρωσε η Φόντα. Η δήλωση της Φόντα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, κυρίως από υποστηρικτές του Τραμπ όπως ο ηθοποιός Τζέιμς Γουντς: «Τζέιν Φόντα: μια ασθένεια που σκότωσε 200.000 Αμερικανούς “δώρο θεού” για την αριστερά».

Jane Fonda: a disease that has killed 200,000 Americans is “God’s gift to the Left.” pic.twitter.com/hp0TYv9mgK — James Woods (@RealJamesWoods) October 7, 2020

Legendary actress Jane Fonda & Donald Trump actually agree on something for completely different reasons. #BidenHarris2020 https://t.co/mnZIby2F3W — GCinOC (@GCinOC1) October 9, 2020