Γκόρντον Ράμσεϊ πρόσκληση: Προσφέρει την καλύτερη δουλειά του κόσμου

Γκόρντον Ράμσεϊ πρόσκληση: Ο Γκόρντον Ράμσεϊ απευθύνει πρόσκληση σε νεαρούς λάτρεις των γεύσεων και των ταξιδιών για την νέα του εκπομπή. «Ονειρεύεστε να ταξιδέψετε σε διεθνή προορισμό; Έχετε την επιθυμία να εξερευνήσετε τον κόσμο; Έχετε πάθος για τον πολιτισμό, το φαγητό και την περιπέτεια; Αν έχετε έντονη περιέργεια για να ζήσετε και να ανακαλύψετε νέους πολιτισμούς, υποβάλετε αίτηση για τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική περιπέτεια!» αναφέρει η εταιρεία παραγωγής του.

Το καινούριο πρότζεκτ του διάσημου Βρετανού σεφ, εστιάτορα και τηλεπαρουσιαστή περιλαμβάνει φαγητό, «επικές» προκλήσεις και διεθνή ταξίδια. Ανοιχτή θα είναι η πρόσκληση που θα απευθύνεται σε «ταλαντούχους νέους ανθρώπους με πάθος για το φαγητό και την περιπέτεια», ηλικίας από 16 έως 21 ετών, που θέλουν να ανακαλύψουν νέες κουλτούρες. Η νέα σειρά θα προβληθεί σε «μεγάλο δίκτυο» σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής του, Studio Ramsay.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν για την ιστορία και τον πολιτισμό κάθε ταξιδιωτικού προορισμού και θα παίρνουν μέρος σε δραστηριότητες που ανεβάζουν την αδρεναλίνη. «Η σειρά θα περιλαμβάνει μερικές εξαιρετικές προκλήσεις και μερικές από τις πιο όμορφες χώρες» ανέφερε ο Ράμσεϊ σε βίντεο στο Twitter, το οποίο συνδέεται με την ηλεκτρονική αίτηση.

Στην αίτηση συμμετοχής πρέπει να συμπληρωθούν ερωτήσεις σχετικά με τις γαστρονομικές δεξιότητες, τα ταλέντα, τα χόμπι, τα ταξίδια στο παρελθόν και τις φοβίες των υποψήφιων. Κι όπως διευκρινίζει το People, τα γυρίσματα θα γίνουν με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 3 Οκτωβρίου. Δεν είναι σαφές εάν η εμπειρία είναι μετά αμοιβής, αλλά το πακέτο μπορεί να είναι αρκετά δελεαστικό.

Πηγή: people

We're excited to announce an amazing opportunity for 16-21 year olds who are ready to go on an adventure to an international destination. Desire to explore the world combined with a passion for adventure and food is a must! For more info visit here: https://t.co/xLunHvSo6z pic.twitter.com/kQPoktXix2

— Studio Ramsay (@Studio_Ramsay) August 14, 2020