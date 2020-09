Μόρια φωτιά τώρα: Το βίντεο στο twitter

Μόρια φωτιά τώρα: Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Τwitter δείχνει το ΚΥΤ στην Μόρια να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και την ίδια στιγμή ακούγονται μετανάστες, οι οποίοι τραβούσαν το βίντεο, να τραγουδούν «Bye Bye Μόρια». Σημειώνεται πως το βίντεο αναρτήθηκε λίγο πριν από τις 8:00 το πρωί, σύμφωνα με τον χρήστη η λήψη έγινε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς και στο 0:50 ακούγεται η επίμαχη φράση «bye bye Moria».

Το νησί μετά την απίστευτη καταστροφή τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς 13.000 μετανάστες εγκατέλειψαν τη δομή φιλοξενίας και σκόρπισαν στο νησί. Την ίδια στιγμή ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στο νησί, με τρεις διμοιρίες ΜΑΤ να μεταβαίνουν από την Αθήνα στη Λέσβο.

One of the videos. Listen at 01:10 singing “burn Moria burn, bye bye”. A second before that, one of them says “memnun memnun” which means grateful in Arabic & pleased in Turkish.

⇢ via @a_pGR_ pic.twitter.com/3MRsar49MN

— George Mastropavlos (@g_mastropavlos) September 9, 2020