Μόρια φωτιά τώρα: Κάηκε ο καταυλισμός, 13.000 μετανάστες στους δρόμους

Μόρια φωτιά τώρα: Το φως της ημέρας δείχνει το μέγεθος της καταστροφής του καταυλισμού – «πόλη» των 13.000 προσφύγων και μεταναστών στη Μόρια. Το σύνολο του εκτός του ΚΥΤ μέρους έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά, ενώ έχει καταστραφεί και μεγάλο μέρος του εντός του ΚΥΤ καταυλισμού που συνεχίζει να καίγεται. Πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρουν ότι δεν κάηκαν οι υποδομές διοίκησης και ταυτοποίησης, κάηκε όμως ολοσχερώς η Υπηρεσία Ασύλου και ο εξοπλισμός της. Επίσης, ζημιές υπήρξαν στον χώρο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας και στον κλιματισμό της υγειονομικής μονάδας που φτιάχτηκε με δωρεά της ολλανδικής Κυβέρνησης.

Ο καταυλισμός έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς, η κατάσταση είναι τραγική. Αυτό που φοβούνται οι Αρχές, είναι «οι 12.500 άνθρωποι που βρίσκονται στον δρόμο γιατί κάποιοι από αυτούς μπορεί να έχουν κορωνοϊό». Μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Μόριας έχει διαφύγει στα γύρω κτήματα, ενώ άλλο μέρος έχει κινηθεί προς την πόλη της Μυτιλήνης όπου στο ύψος του Καρά Τεπέ, λίγο πριν το εργοστάσιο της ΔΕΗ, έχει παραταχθεί ισχυρή Αστυνομική δύναμη που δεν τους επιτρέπει να μπουν στην πόλη.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα, όταν πρόσφυγες και μετανάστες που είχαν βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό ή είχαν ιχνηλατηθεί ως επαφές των κρουσμάτων, αρνήθηκαν να μπουν σε απομόνωση. Ακολούθησαν συγκρούσεις με άλλους πρόσφυγες και μετανάστες που τους ωθούσαν έξω από τον καταυλισμό. Η σύγκρουση αυτή κάποια στιγμή πήρε φυλετικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα να μπουν φωτιές, οι οποίες σύντομα και λόγω του δυνατού ανέμου πήρε διαστάσεις.

Σημειώνεται ότι, όπως καταγγέλλεται, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής φτάνοντας στον καταυλισμό για να επιχειρήσουν δέχθηκαν επίθεση οπό ομάδες αιτούντων άσυλο που τους εμπόδισαν στο έργο τους. Αυτή τη στιγμή, στον καταυλισμό επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με την ενίσχυση εναέριων μέσων, προκειμένου να σβήσουν εντελώς τη φωτιά και να ελέγξουν στη συνέχεια τον χώρο.

Ενισχύσεις από την Αθήνα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τη νύχτα μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Μόρια και έχουν καταστρέψει πολύ μεγάλο μέρος του ΚΥΤ, έστειλε η Αθήνα στη Λέσβο. Ειδικότερα, αναχώρησαν στις 7 το πρωί τρεις διμοιρίες ΜΑΤ από την Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος και αναμένεται να φτάσουν στο νησί στις 09:00.

Όπως έγινε γνωστό από το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. υπάρχουν ήδη ισχυρές δυνάμεις στο νησί, ωστόσο όλοι οι αλλοδαποί (περίπου 12.000) που βρίσκονταν στο ΚΥΤ μετά τις πυρκαγιές είναι συγκεντρωμένοι εκτός της δομής, όπου φυλάσσονται και αναζητούνται λύσεις για τη στέγασή τους.

Absolute destruction at #Moria camp visible with the first ray of light this morning. Approx 12,000 people will have nowhere to sleep tonight, not even the frail tents they used to call home.

Video by @moutafis77 #greece #lesvos #lesbos #migrants #refugeesgr pic.twitter.com/9XUkS1cSk2

— 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) September 9, 2020