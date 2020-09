Γίρι Μένζελ πέθανε: “Έφυγε” ο οσκαρικός σκηνοθέτης

Γίρι Μένζελ πέθανε: Ο Τσέχος σκηνοθέτης Γίρι Μένζελ, η ταινία του οποίου «Ο άνθρωπος που έβλεπε τα τρένα να περνούν» (1966) είχε κερδίσει το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, πέθανε το βράδυ του Σαββάτου σε ηλικία 82 ετών, ανακοίνωσε την Κυριακή η σύζυγός του, Όλγκα, στη σελίδα της στο Facebook. Ο Μένζελ ανήκε στο τσεχοσλοβακικό Νέο Κύμα των σκηνοθετών των χρόνων του 1960 που περιελάμβανε τον Μίλος Φόρμαν της “Φωλιάς του κούκου” και του “Αμαντέους” καθώς και τη σκηνοθέτρια της αβάν γκαρντ Βέρα Χιτίλοβα. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Πολυαγαπημένε μου Γίρκα, σε ευχαριστώ για κάθε μέρα που πέρασα μαζί σου. Η κάθε μια ήταν εξαιρετική, είμαι επίσης ευγνώμων σε σένα για τα τελευταία τρία χρόνια όσο σκληρά κι αν ήταν», έγραψε η σύζυγός του στην ανάρτησή της. Ο Μένζελ έγινε διάσημος με τον “Άνθρωπο που έβλεπε τα τρένα να περνούν”, την ιστορία ενός νεαρού ελεγκτή σιδηροδρόμων στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Τσεχοσλοβακία στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Είχε βασιστεί σε μια νουβέλα του Τσέχου συγγραφέα Μπόχουμιλ Χράμπαλ, έργα του οποίου ενέπνευσαν και άλλες ταινίες του Μένζελ όπως το “Υπηρέτησα τον βασιλιά της Αγγλίας” το 2006.

Όπως και άλλοι σκηνοθέτες της γενιάς του, ο Μένζελ αντιμετώπισε προβλήματα με τις κομμουνιστικές αρχές. Η ταινία που γύρισε το 1969 “Skrivánci na niti” (αγγλ. τίτλος “Larks on a String”) δεν προβλήθηκε στην πατρίδα του έως το 1990. Η ταινία που γύρισε ο Μένζελ το 1985 “Vesničko má středisková” (αγγλ. τίτλος “My Sweet Little Village”) ήταν υποψήφια για Όσκαρ και ορισμένες από τις άλλες του ταινίες έχουν γίνει κλασικές για τους θεατές και τους σκηνοθέτες του τσεχικού κινηματογράφου. «Τον ευχαριστώ για ό,τι έκανε για εμάς, Αντίο, σερ!” έγραψε στο Twitter ο σκηνοθέτης Γιαν Χρέμπεϊκ που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ το 2002 για την ταινία του “Divided We Fall”.