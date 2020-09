Φεστιβάλ Δράμας 2020: Οι ταινίες που θα προβληθούν

Φεστιβάλ Δράμας 2020: Τις 2.000 έφτασαν οι αιτήσεις για το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του 43ου Φεστιβάλ Δράμας (20-26 Σεπτεμβρίου 2020), σε πείσμα των συνθηκών που έχουν επικρατήσει παγκοσμίως από την εξάπλωση της πανδημίας. Επιλέχθηκαν να προβληθούν 35 ταινίες από 30 χώρες, ενώ όπως επισημαίνει ο head programmer του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος, Μανώλης Μελισσουργός, «για πρώτη φορά στο Διεθνές Διαγωνιστικό συμμετέχουν έξι ελληνικές ταινίες και μία ταινία από την Κύπρο, γεγονός που αναδεικνύει το επίπεδο της φετινής ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής».

«Έχοντας δει πάνω από 2.000 ταινίες από 90 χώρες, καταρτίσαμε ένα πρόγραμμα με παγκόσμιες πρεμιέρες και πολυβραβευμένες ταινίες που μας ταξιδεύουν σε όλες τις γωνιές του πλανήτη και μας δείχνουν την αλήθεια των δημιουργών τους. Ταινίες που αποπνέουν μια ανάσα ελευθερίας, με ευρύτητα θεμάτων, στυλ και προσεγγίσεων, μας κλείνουν το μάτι και μας καλούν να επιστρέψουμε στην σκοτεινή αίθουσα», προσθέτει.

Συμμετέχουν 19 γυναίκες και 17 άνδρες

Για πρώτη φορά οι γυναίκες δημιουργοί υπερβαίνουν σε αριθμό τους συναδέλφους τους. Από τους σκηνοθέτες που συμμετέχουν, 19 είναι γυναίκες και 17 άνδρες. Οι έξι ελληνικές ταινίες που θα διαγωνιστούν στο Διεθνές Πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Δράμας είναι οι εξής: «Όπως θα συνέβαιναν μέσα στο νερό» της Ανθής Δαουτάκη, «Στα βήματά της» της Αναστασίας Κρατίδη, «Το τέλος του πόνου (μια πρόταση)» της Ζακλίν Λέντζου, «Goads» της Ίριδας Μπαγλανέα, «Βουτιά» του Θύμιου Μπακατάκη και «Πρώτος Έρωτας» του Χάρη Ραφτογιάννη (Γαλλία-Ελλάδα).

Θα διαγωνιστεί επίσης η ταινία από την Κύπρο «The Parrot Lady» του Μιχάλη Καλοπαίδη. Ακόμη, το Φεστιβάλ Δράμας θα παρουσιάσει, σε πανελλαδική πρώτη, τη νέα ταινία του Θανάση Νεοφώτιστου «Route 3» (Βοσνία, Ελλάδα), η οποία θα προβληθεί εκτός συναγωνισμού.

Οι 35 ταινίες

1. Anna του Dekel Berenson, Αγγλία- Ουκρανία

2. The name of the son της Martina Matzkin, Αργεντινή

3. Manus του Angus McDonald, Αυστραλία

4. Favourites του Martin Monk, Αυστρία

5. Under The Same Roof του Simeon Tsonchev, Βουλγαρία

6. No place του Gabriel Amaral, Βραζιλία

7. Cameramen του Tristan Lhomme, Γαλλία

8. Exhibition της Sylvia Borges Γερμανία

9. Girl meets boy του Ferdinand Arthuber, Γερμανία

10. The Jackpot της Alice von Gwinner, Γερμανία

11. Song Sparrow της Farzaneh Omidvarnia, Δανία

12. Goads της Ίριδας Μπαγλανέα, Ελλάδα

13. Βουτιά του Θύμιου Μπακατάκη, Ελλάδα

14. Όπως θα συνέβαιναν μέσα στο νερό της Ανθής Δαουτάκη, Ελλάδα

15. Πρώτος Έρωτας του Χάρη Ραφτογιάννη, Ελλάδα, Γαλλία

16. Στα βήματά της της Αναστασίας Κρατίδη, Ελλάδα

17. Το τέλος του πόνου (μια πρόταση) της Ζακλίν Λέντζου, Ελλάδα

18. Virago της Kerli Kirch Schneider, Εστονία

19. Keep It Quiet της Yaya, ΗΠΑ

20. Musician του Mohsen Mehri Darouei, Ιράν

21. A Better You του Eamonn Murphy, Ιρλανδία

22. And She Hisses της Monica Lek, Ισπανία, Αμερική

23. Mini DV του Shauly Melamed, Ισραήλ

24. My border, my forest του Giorgio Milocco, Ιταλία

25. In the dark του Mariano Franco, Καναδάς

26. Microcassette – The Smallest Cassette I’ve Ever Seen των Igor Bezinovic, Ivana Pipal, Κροατία,Σερβία

27. The Parrot Lady του Μιχάλη Καλοπαίδη, Κύπρος

28. Barakat της Manon Nammour, Λίβανος

29. Movements της Dahee Jeong, Νότιος Κορέα

30. Portrait Of Suzanne της Izabela Plucinska, Πολωνία

31. Minion του Anghel Damian, Ρουμανία

32. Consolation της Lina Asadulina, Ρωσία

33. The Wedding Cake της Monica Mazzitelli, Σουηδία

34. Chen Chen του Kargo Chen, Χονγκ Κόνγκ

35. Wild Child της Ka Ki Wong, Χονγκ Κόνγκ

