Ηλιάνα Παπαγεωργίου – συνεργάτες: Ποιοι θα την πλαισιώσουν

View this post on Instagram

Ό,τι μου λείπει το βρήκα!! Αφροδίτη Γραμμέλη.. σοβαρό θηλυκό κατεργάρα γυναίκα @afroditiag 💄Παναγής Τζωρτζάτος.. Της πεθεράς το όνειρο @panagistzo_a 💐Κωνσταντίνος Ντάφλος.. Ο σκανταλιάρης φίλος σου @ntaflour 😈Φωτεινή Πετρογιάννη.. Φωτεινή and the city @fotinipetrogianni 👠Από τη Δευτέρα 14/09 και κάθε μέρα θα είμαστε μαζί σας ❤️