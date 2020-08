Samano Festival: Στις καλένδες λόγω πανδημίας

View this post on Instagram

Λόγω της ανάρτησης μου το samano festival και ο Κουτσοπουλος με ενημέρωσαν ότι με βγάζουν από το festival. Εμένα και άλλους επτά ανθρώπους,τους μουσικούς μου και τον ηχολήπτη. Ελευθερία του λόγου δεν υφίσταται πια. Άιντε και καλή τύχη μάγκες