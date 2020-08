Φλώρος ΓΕΕΘΑ: Επίσκεψη του υποπτεράρχου US SOCEUR

Φλώρος ΓΕΕΘΑ: Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος συναντήθηκε στο γραφείο του με τον Διοικητή του US Special Operations Command Europe (US SOCEUR), Υποπτέραρχο David H. Tabor (US AIR FORCE).

Κατά τη συνάντησή τους, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΕΕ), θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ειδικότερα, αναφέρθηκαν στις δυνατότητες, τις αποστολές αλλά και στην εν εξελίξει αναδιοργάνωση και μετεξέλιξη των Ελληνικών ΔΕΕ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Υποπτέραρχος Tabor συναντήθηκε και με τον Διοικητή του ΓΕΕΘΑ/ΔΔΕΕ Υποστράτηγο Γεώργιο Τσιτσικώστα και συμμετείχε σε σύσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες υποστήριξης, της εν εξελίξει προσπάθειας αναδιοργάνωσης των Ελληνικών ΔΕΕ από τον US SOCEUR.

Δείτε ακόμη