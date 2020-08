Μπακς – αστυνομική βία: Ματαιώθηκαν οι αγώνες μετά την επίθεση 29χρονο Αφροαμερικανό

Μπακς – αστυνομική βία: Την απόφαση να μην κατέβουν στο Game 5 της σειράς με τους Ορλάντο Μάτζικ πήραν οι Μιλγουόκι Μπακς, διαμαρτυρόμενοι για την αστυνομική βία στις ΗΠΑ και το περιστατικό με τον Τζέικομπ Μπλέικ στο Ουισκόνσιν. Οι παίκτες των Μιλγούοκι Μπακς μαζί με τους ανώτερους αξιωματούχους του ΝΒΑ βρέθηκαν για αρκετή ώρα έξω από τα αποδυτήρια του Μιλγουόκι, παραμένοντας αμετακίνητοι στην απόφαση τους! Αυτό που μένει να φανεί είναι το ποια θα είναι η τύχη του ματς, δηλαδή αν αυτό πρόκειται να κατακυρωθεί υπέρ των Μάτζικ.

Η ομάδα του Μιλγουόκι αποφάσισε να γίνει η πρώτη που μποϊκοτάρει τα πλέι οφ του ΝΒΑ διαμαρτυρόμενη για την αστυνομική βία, την ανισότητα και όσα γίνονται σε κάθε γωνιά των ΗΠΑ, προλαβαίνοντας τους Ράπτορς και τους Σέλτικς που συζητούν για να μην κατέβουν στον αυριανό μεταξύ τους πρώτο ημιτελικό της Ανατολής.

Το περιστατικό με τις επτά σφαίρες που δέχθηκε ο Τζέικομπ Μπλέικ στην πόλη Κενόσα του Ουισκόνσιν ήταν το αποκορύφωμα. Αθλητές όπως ο Ντόνοβαν Μίτσελ που παραδέχονται ότι έχουν κουραστεί να φοβούνται, άνδρες όπως ο Βινς Κάρτερ που λένε ότι έχουν μαζί τους κινητό και ταυτότητα ακόμη κι όταν βγάζουν τα σκουπίδια. Επίσης, οι Χιούστον Ρόκετς και οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κινούνται στα χνάρια των Μιλγουόκι Μπακς και σκοπεύουν να μην κατέβουν στο Game 5 τα ξημερώματα της Πέμπτης (01:30).

The Bucks players made this decision in the wake of the Jacob Blake shooting in Wisconsin, ultimately deciding that they wouldn't leave the locker room for the start of Game 5 against Orlando. https://t.co/COJ6E0aJLj

