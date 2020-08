Αμερικανικό ελικοπτεροφόρο Κρήτη: Έρχεται Ελλάδα το υπερσύγχρονο USS Hershel «Woody» William

Αμερικανικό ελικοπτεροφόρο Κρήτη: Στον ναύσταθμο Κρήτης αναμένεται να καταπλεύσει σήμερα Τρίτη, ένα από τα πιο σύγχρονα πλοία του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, το ελικοπτεροφόρο USS Hershel «Woody» Williams. Το αμερικανικό πλοίο-πλωτή βάση αναμένεται να δέσει κατά το μεσημέρι στο κρηπίδωμα Κ-14 του ναυστάθμου στο Μαράθι. Το USS Hershel «Woody» Williams θα φτάσει στην Ελλάδα από την Ιταλία όπου βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες για ανεφοδιασμό.

Το αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο πραγματοποιεί το πρώτο του ταξίδι μετά την καθέλκυσή του τον Μάρτιο, έχει μήκος 230 μέτρα και ανήκει στον 6ο στόλο.

Την άφιξη του εν λόγω πλοίου στην Ελλάδα είχε προαναγγείλει από την περασμένη εβδομάδα ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

BREAKING: @USNavy 🇺🇸#USSHershelWoodyWilliams #ESB4 arrived in port #Naples, 🇮🇹 #Italy!

Its crew consists of #USNavy #Sailors, @USMC #Marines & @MSCSealift civilian mariners that will support operations & exercises throughout #Africa & #Europe! pic.twitter.com/Kv6JersG8n

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) August 13, 2020