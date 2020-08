Μελάνια Τραμπ: Το viral βίντεο – Αποφεύγει τον Ντόναλντ πώς και πώς

Μελάνια Τραμπ: Μια ακόμα κίνηση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, ήταν αρκετή για να βάλει «φωτιά» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί η Μελάνια Τραμπ να ήθελε απλά να βάλει το χέρι της στο φόρεμά της για να το συγκρατήσει από τον αέρα καθώς κατέβαινε από το προεδρικό αεροσκάφος, οι χρήστες του Διαδικτύου, όμως ισχυρίζονται πως για άλλη μια φορά θέλησε να αποφύγει τον σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα σε βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του Διαδικτύου, η Μελάνια Τραμπ εμφανίζεται την ώρα που κατεβαίνει τις σκάλες του προεδρικού αεροσκάφους, βάζοντας το χέρι της πάνω στο φόρεμά της, θέλοντας να το συγκρατήσει, καθώς έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Ωστόσο, οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να σχολιάσουν πως με την κίνησή της αυτή ήθελε να αποφύγει τον σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ, που επιχείρησε να της πιάσει το χέρι.

MOMENTS AGO: President Trump, First Lady Melania, and Barron arrive at Joint Base Andrews from Morristown, NJ. pic.twitter.com/f6z3m5gx8w — The Hill (@thehill) August 16, 2020

Η Μελάνια μαζί με τον σύζυγό της και τον 14χρονο γιο τους, Μπάρον, προσγειώθηκαν στη βάση Άντριους στην Ουάσινγκτον, ύστερα από πτήση από το Νιού Τζέρσεϊ, μετά το θάνατο του αδελφού του προέδρου των ΗΠΑ, Ρόμπερτ, το Σάββατο σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης.

Καθώς το ζευγάρι κατεβαίνει τις σκάλες του αεροσκάφους ο Τραμπ απλώνει το χέρι του για να πιάσει το χέρι της Μελάνια, η οποία με μια απότομη κίνηση προσπαθεί – μάλλον – να συγκρατήσει το φόρεμά της για να μην το σηκώσει ο άνεμος.

Ο πρόεδρος φαίνεται να επιχειρεί επίμονα να της πιάσει το χέρι, αλλά μάταια. Η ψυχρότητα της Μελάνια έκανε κάποιους χρήστες του Twitter να σχολιάζουν ότι ούτε ο θάνατος του αδερφού του Τραμπ, δεν κατάφερε να την κάνει να τον… λυπηθεί. Όπως ήταν αναμενόμενο οι χρήστες του Twitter είχαν ανάμεικτα συναισθήματα για το ενσταντανέ αυτό μεταξύ της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

I think it's nice that he is trying to help her down the steps. — Nancy Sinatra (@NancySinatra) August 17, 2020

People talking shit… She doesn't give him her hand because she was worried about the wind blowing up her skirt — Élite Ghost 🇻🇪 (@GhostAnons) August 16, 2020

I don't think Twitter makes #Trump out to be bad. He does it solo via an endless litany of awful, lethal advice, hatred and division. He's always partisan, shows no empathy for those dying, out of work, etc. He's pastor Martin Niemöller in reverse. "They came for…" — USAS – Travel and History (@USAS_WW1) August 17, 2020

Has anyone checked to make sure she’s not abused — shes witty, shitty,and a little pretty (@DK8sam) August 17, 2020

