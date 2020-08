Ελληνοτουρκικά – ΗΠΑ: Ο Μπόλτον στρέφει τα βέλη του στον Τραμπ

Ελληνοτουρκικά – ΗΠΑ: Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Μπόλτον στρέφει για μια ακόμη φορά τα βέλη του κατά του Ντόναλντ Τραμπ, που είναι «απών» από την Ανατολική Μεσόγειο και επιτρέπει τις «φιλοπολεμικές ενέργειες της Τουρκίας». Με tweet του το απόγευμα της Παρασκευής, ο Μπόλτον στηλίτευσε τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ και της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής εν γένει, αναφορικά με την ένταση που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η επιθετικότητα της Τουρκίας αναφορικά με κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο αποτέλεσμα της αμερικανικής υπαναχώρησης παγκοσμίως» σημειώνει ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ και προσθέτει: «Η ηγεμονική θέση μας στην διασφάλιση της κυριαρχίας Ελλήνων και Κυπρίων θα προλάμβανε την αυξανόμενη ένταση από τις φιλοπολεμικές ενέργειες της Τουρκίας».

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου, έστρεψε τα πυρά του ιδιαίτερα κατά της κόρης και του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου, της Ιβάνκα Τραμπ και του Τζάρεντ Κούσνερ. Και οι δύο τους είναι υψηλόβαθμοι σύμβουλοι στον Λευκό Οίκο. Σε ομιλία του σε πελάτες της Morgan Stanley, ο Τζον Μπόλτον υπαινίχθηκε ότι οι αποφάσεις του Τραμπ για την Τουρκία έχουν ως κίνητρο προσωπικά ή επιχειρηματικά συμφέροντα, σύμφωνα με ανθρώπους που ήταν παρόντες, τους οποίους επικαλείται το NBC News.

Turkey's aggression over oil & gas resources in the Eastern Med is a direct result of US global retreat. Our leadership in safeguarding Greek and Cypriot sovereignty would prevent Turkey's belligerent actions from increasing tensions https://t.co/4kvcRrrq2o

