Τουρκικές προκλήσεις: Επικοινωνία Μακρόν – Τραμπ

Τουρκικές προκλήσεις: Μετά την παρέμβαση και τη δήλωση στήριξης προς τη χώρα μας, την περασμένη Τετάρτη ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την παραβατικότητα της Άγκυρας. “Μίλησα με τον πρόεδρο Τραμπ για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Λιβύη και τον Λίβανο. Οι απόψεις μας συμπίπτουν. Το ενδιαφέρον μας για την ειρήνη και την ασφάλεια είναι κοινό και θα το επιβάλουμε”, ανέφερε. Η νέα πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου εντάσσεται στο πλαίσιο μεγάλης διπλωματικής κινητικότητας για την ανατολική Μεσόγειο.

“Η Τουρκία θα πρέπει να σταματήσει τις μονομερείς έρευνες για πετρέλαιο”, ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη συνομιλία που είχε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Γαλλία θα ενισχύσει προσωρινά τη στρατιωτική παρουσία της στη Μεσόγειο για να δείξει ότι το διεθνές δίκαιο πρέπει να γίνεται σεβαστό. Πρόσθεσε ότι θα αυξηθεί η στρατιωτική παρουσία της στη Μεσόγειο, σε συνεργασία με άλλους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας”, κατέληξε ο Γάλλος πρόεδρος.

Je me suis entretenu avec le président américain Donald Trump de la situation en Méditerranée orientale, en Libye et au Liban. Nos vues sont convergentes. Notre intérêt à la paix et à la sécurité y est commun. Nous le ferons respecter.

