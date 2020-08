Ορούτς Ρέις: Ο προκλητικός χάρτης και οι επόμενες κινήσεις

Ορούτς Ρέις: Νέος προκλητικός χάρτης από το τουρκικό ΥΠΕΞ. Το δικό της επικοινωνιακό ρεσιτάλ δίνει στο εσωτερικό της Τουρκίας η Άγκυρα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του Oruc Reis συνοδεία των πολεμικών πλοίων αλλά και έναν προκλητικό χάρτη που δείχνει το σημείο όπου θα πραγματοποιηθούν οι σεισμικές έρευνες. Κατά τον τουρκικό χάρτη, η συγκεκριμένη περιοχή είναι εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, ενώ το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu μεταδίδει και τις δηλώσεις ενός ανώτερου Τούρκου αξιωματούχου του υπουργείου Εξωτερικών.

Ωστόσο, η ηγεσία του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αποφάσισε να εξαφανίσει το Καστελόριζο από τον συγκεκριμένο χάρτη. «Το Oruc Reis ξεκίνησε τις εργασίες του σήμερα στην τουρκική υφαλοκρηπίδα που έχει δηλωθεί στα Ηνωμένα Έθνη. Η Ελλάδα εγείρει μεγάλο θέμα για αυτές τις εργασίες» είπε ο Τσαγατάι Ερτσιγές. Ο ίδιος έγραψε στο Twitter πως «η Ελλάδα έχει δημιουργήσει προβλήματα εξαιτίας ενός νησιού 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων που ονομάζεται Καστελόριζο και βρίσκεται μόλις δύο χιλιόμετρα από την Τουρκία και 580 χιλιόμετρα από την ελληνική ενδοχώρα». Μάλιστα υποστηρίζει πως τα αιτήματα της Ελλάδας δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο.

R/V Oruç Reis launched its off-shore survey activity today in the Turkish Continental Shelf declared to UN.

Greece makes a big fuss over this activity…………. pic.twitter.com/LnqHuqGxYA

— Çağatay Erciyes 🇹🇷 (@CErciyes) August 10, 2020