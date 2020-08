Μακρόν Βηρυτός: Το μήνυμα στήριξης από τον Γάλλο πρόεδρο στο Λίβανο

Μακρόν Βηρυτός: Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έφθασε σήμερα στον Λίβανο, στην πρώτη επίσκεψη ξένου αρχηγού κράτους μετά τις ισχυρές εκρήξεις που κατέστρεψαν συνοικίες της Βηρυτού, προκαλώντας 137 θανάτους, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων. Ο Μακρόν, που αναμένεται να συναντηθεί με τους κυριότερους ηγέτες του Λιβάνου, θέλει να “διαψεύσει πως ο Λίβανος”, που πλήττεται από πολιτική και οικονομική κρίση, “είναι μόνος, βυθισμένος, κοντά στην εξαφάνιση”, σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία. Μήνυμα συμπαράστασης και ελπίδας στους πολίτες του Λιβάνου έστειλε πριν από λίγο στο Twitter ο πρόεδρος της Γαλλίας. “Ο Λίβανος δεν είναι μόνος” αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Γάλλος πρόεδρος έφθασε την Πέμπτη στην αραβική χώρα μετά τη φονική έκρηξη στη Βηρυτό με 137 νεκρούς και 5.000 τραυματίες. Ο κ. Μακρόν θα συναντηθεί με την πολιτική ηγεσία κατά την επίσκεψή του στον Λίβανο. Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Υβ Λε Ντριάν, το Παρίσι θα προτείνει την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας, προκειμένου να παρασχεθεί άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο. Από κει και πέρα να αναφέρουμε ότι οι λιβανικές Αρχές έδωσαν τέσσερις ημέρες σε μια “επιτροπή έρευνας”, προκειμένου να προσδιορίσει τις ευθύνες για τις εκρήξεις που προκάλεσαν την Τρίτη τεράστιες καταστροφές στη Βηρυτό, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, ο επικεφαλής της διπλωματίας Σαρμπέλ Ουεχμπέ, στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1.

