Βηρυτός έκρηξη: Η χώρα θρηνεί και αναζητά επιζώντες

Βηρυτός έκρηξη: Μιλώντας στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό Europe 1 σήμερα Πέμπτη ο επικεφαλής της διπλωματίας του Λιβάνου Σαρμπέλ Ουεχμπέ ανακοίνωσε ότι οι λιβανικές αρχές έδωσαν τέσσερις ημέρες σε μια «επιτροπή έρευνας» προκειμένου να προσδιορίσει τις ευθύνες για τις εκρήξεις που προκάλεσαν την Τρίτη τεράστιες καταστροφές στη Βηρυτό. «Από σήμερα το πρωί, έχει ληφθεί απόφαση να συσταθεί μια επιτροπή έρευνας, η οποία έχει τέσσερις ημέρες το πολύ προκειμένου να δώσει μια λεπτομερή έκθεση για τις ευθύνες. Πώς, ποιος, τι, πού; Θα υπάρξουν δικαστικές αποφάσεις, είναι σοβαρό και το λαμβάνουμε σοβαρά», εξήγησε ο Λιβανέζος υπουργός Εξωτερικών. «Οι ύποπτοι αυτού του φρικτού εγκλήματος αμέλειας θα τιμωρηθούν από μια επιτροπή δικαστών», πρόσθεσε.

Θυμίζουμε ότι μέχρι να βγει το πόρισμα η κυβέρνηση του Λιβάνου ζήτησε τον κατ’ οίκον περιορισμό των αξιωματούχων που ήταν υπεύθυνοι για την αποθήκευση στο λιμάνι της λιβανικής πρωτεύουσας της μεγάλης ποσότητας του νιτρικού αμμωνίου, που ευθύνεται για την έκρηξη. Σημειώνεται ότι ο τελευταίος απολογισμός για τους θανάτους έκανε λόγο για 145 νεκρούς και 5.000 τραυματίες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ενώ 300.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Όσο οι ώρες και οι μέρες περνάνε ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξάνεται.

Ο Λίβανος θρηνούσε σήμερα τα θύματα της ισχυρότερης έκρηξης που έχει σημειωθεί ποτέ στη χώρα, η οποία είχε ήδη γονατίσει λόγω της οικονομικής κρίσης, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνέχιζαν να αναζητούν επιζώντες από την έκρηξη που ισοπέδωσε το λιμάνι της Βηρυτού και κατέστρεψε την πόλη. Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται και τουλάχιστον 300.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς στέγη καθώς το ωστικό κύμα κατέστρεψε τις προσόψεις κτιρίων, εκσφενδόνισε έπιπλα στους δρόμους και έσπασε τζάμια παραθύρων σε ακτίνα αρκετών χιλιομέτρων στην ενδοχώρα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, στην πρώτη επίσκεψη ξένου ηγέτη μετά την έκρηξη της Τρίτης, έφθασε σήμερα στη Βηρυτό, συνοδευόμενος από ειδική ομάδα διασωστών και μεταφέροντας ειδικό εξοπλισμό.

Συγγενείς αγνοουμένων συγκεντρώθηκαν κοντά στο λιμάνι αναζητώντας πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους, εν μέσω αυξανόμενης λαϊκής οργής για τις αρχές που επέτρεψαν να παραμείνει αποθηκευμένη για χρόνια μια τεράστια ποσότητα εκρηκτικών υλών σε αποθήκη στο λιμάνι κάτω από επικίνδυνες συνθήκες. «Θα βρουν κάποιο αποδιοπομπαίο τράγο για να του ρίξουν την ευθύνη», δήλωσε ο Ραμπί Αζάρ, 33χρονος οικοδόμος που πήγε στο λιμάνι σήμερα το πρωί προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης. «Αυτή η έκρηξη ήταν η τελική σφαίρα που σκότωσε τη χώρα».

VIDEO: 🇱🇧 In Beirut's bar districts, hundreds of young Lebanese ditched beers for brooms to clear up debris in the absence of a state-sponsored clean-up following a devastating blast at the city's nearby port pic.twitter.com/orluEcF4cN

