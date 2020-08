Βραζιλία κορονοϊός: Μια δασκάλα προσφέρει στιγμές χαράς και ευγνωμοσύνης

Βραζιλία κορονοϊός: Πολύτιμες στιγμές χαράς και ευγνωμοσύνης χαρίζει μία δασκάλα στη Βραζιλία εν μέσω lockdown και κλειστών σχολείων εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά και τα παιδιά στις φτωχογειτονιές να μην έχουν πολλές επιλογές επικοινωνίας και να βρίσκονται στα όρια της κατάθλιψης, η Μάουρα Σίλβα – δασκάλα δημοτικού δημόσιου σχολείου – αποφάσισε να μην επιτρέψει στον κορωνοϊό να της στερήσει την επαφή της με τους μαθητές της.

Εξοπλισμένη λοιπόν με όλα τα προστατευτικά μέσα: μάσκα, γάντια αλλά και μια ολόσωμη προστατευτική στολή, επισκέπτεται πόρτα – πόρτα τους μαθητές της στο σπίτι τους για μια απλή αλλά παράλληλα πολύτιμη αγκαλιά. Τις ίδιες προφυλάξεις επιφυλάσσει, όπως θα δείτε στο βίντεο του Reuters, και για τους μαθητές της, τους οποίους επίσης «ντύνει» με προστατευτικό κάλυμμα πριν την πολυπόθητη αγκαλιά. Μια κίνηση που ηρεμεί τα μικρά παιδιά, που δεν γνωρίζουν απόλυτα τους λόγους που οι μεγάλοι είναι “τρομοκρατημένοι”…

Στη Βραζιλία, η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από δραματική. Σύμφωνα με το υπουργείο υγείας της χώρας, η Βραζιλία κατέγραψε 1.088 νέους θανάτους και 45.392 νέα κρούσματα της Covid-19 κατά το τελευταίο 24ωρο. Συνολικά, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 2,7 εκατομμύρια κρούσματα από την έναρξη της πανδημίας, ενώ ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 93.553.

ICYMI: With schools closed and kids stuck at home, a Brazilian teacher decided to visit her students and give them ‘hug kits’ pic.twitter.com/tUDLBJkQin

— Reuters (@Reuters) August 2, 2020