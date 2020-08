Μεταμόσχευση προσώπου: Πέθανε η πρώτη Αμερικανίδα που έκανε την επέμβαση

Μεταμόσχευση προσώπου: Η πρώτη Αμερικανίδα που έκανε μεταμόσχευση προσώπου, η Κόνι Καλπ, πέθανε σε ηλικία 57 ετών, περί τα 12 χρόνια μετά την επέμβαση, ανακοίνωσε το νοσοκομείο του Κλίβελαντ όπου είχε νοσηλευθεί. Η γυναίκα, που είχε πυροβοληθεί στο πρόσωπο από τον σύζυγό της που προσπάθησε να την σκοτώσει πριν στρέψει το όπλο του εναντίον του, έκανε τον Δεκέμβριο 2008 μεταμόσχευση στο 80% του προσώπου της με εγχείρηση που διήρκεσε 22 ώρες. Ήταν ο άνθρωπος με την μεγαλύτερη επιβίωση μετά από μεταμόσχευση προσώπου, έγραψε στο Twiter ο δρ Φρανκ Παπέι, ο επικεφαλής του τμήματος Δερματολογίας και Αισθητικής Χειρουργικής της Cleveland Clinic.

Η πρώτη μεταμόσχευση προσώπου στον κόσμο έγινε στις 27 Νοεμβρίου 2005 στην Γαλλία. Η Ιζαμπέλ Ντινουάρ, παραμορφωμένη από τον σκύλο της, έκανε μεταμόσχευση της περιοχής μύτη-χείλια-μέτωπο.Υπέκυψε το Απρίλιο 2016 σε σπάνιας μορφής καρκίνο που δεν είχε προφανή σχέση με την αγωγή που λάμβανε κατά της απόρριψης του μοσχεύματος. Στις 13 Απριλίου 2006, μεταμόσχευση στα δύο τρία του προσώπου πραγματοποιήθηκε στην Κίνα σε αγρότη που είχε δεχθεί επίθεση από αρκούδα. Πέθανε τον Ιούλιο 2008 αφού εγκατέλειψε την αγωγή κατά της απόρριψης του μοσχεύματος για να καταφύγει σε ιατρικά βότανα της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής.

We are saddened by the loss of Connie Culp, the first face transplant recipient in the U.S.

She was an inspiration to all of us at Cleveland Clinic. pic.twitter.com/gvuJCzf7Jd

— ClevelandClinicNews (@CleClinicNews) July 31, 2020