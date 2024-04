Μπέλα Χαντίντ Γάζα: Άγρια επίθεση της Μπαρ Ραφαέλι, την κατηγορεί για fake news

Το Ισραηλινό σούπερ μόντελ Bar Refaeli κατηγόρησε την Bella Hadid ότι διαδίδει fake news, καθώς, όπως φαίνεται, ο πόλεμος στη Γάζα διχάζει ακόμα και τον χώρο του μόντελινγκ. Η 27χρονη Χαντίντ μοιράστηκε τη Δευτέρα μια εικόνα παιδιών με τους 60 εκατομμύρια ακολούθους της μαζί με τη λεζάντα: «Η Γάζα στο μυαλό μου -μια αναφορά στη συνεχιζόμενη κατάσταση στο παλαιστινιακό έδαφος που δέχεται επί του παρόντος επιθέσεις από το Ισραήλ». Ωστόσο, το κλιπ ήταν αρχικά από τον προσφυγικό καταυλισμό Γιαρμούκ στη Συρία και προερχόταν από ένα ντοκιμαντέρ του 2021 που σκηνοθέτησε ο Μπασάρ αλ Άσαντ κατά τη διάρκεια του συριακού εμφυλίου πολέμου. Αφού οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν να επισημαίνουν ότι η εικόνα ήταν από τη Συρία, το Instagram πρόσθεσε μια σημείωση που έλεγε ότι από την ανάρτηση έλειπαν στοιχεία και θα μπορούσε να παραπλανήσει τους ανθρώπους, ως μη αξιόπιστη. Η σημείωση παραπέμπει σε μια ιστοσελίδα που εξηγεί ότι οι εικόνες είναι από έναν καταυλισμό προσφύγων στη Συρία και δείχνουν τα θύματα του καθεστώτος Άσαντ, όχι του Ισραήλ.

Israeli supermodel Bar Refaeli accuses Bella Hadid of spreading fake news with photo of ‘starving Gaza child’ and blasts ‘Didn’t you learn from your sister’s mistake?’ in reference to Gigi’s Palestine blunder https://t.co/fLsT9GTtH3 pic.twitter.com/9VVWykACck

