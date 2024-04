Χεζμπολάχ Ισραήλ πόλεμος: Ανταλλαγή πυρών, ένας νεκρός

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας Ισραηλινός πολίτης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο από πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το νότιο τμήμα της χώρας αυτής, όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν υποδομές της Χεζμπολάχ. Από την πλευρά του το σιιτικό λιβανέζικο κίνημα επεσήμανε ότι κατέστρεψε στην ίδια περιοχή δύο ισραηλινά οχήματα, έναν ισχυρισμό που ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο νεκρός είναι ένας Ισραηλινός οδηγός φορτηγού. Η αστυνομία του Ισραήλ, ωστόσο, ανακοίνωσε ότι το πτώμα δεν έχει αναγνωριστεί επισήμως, όμως ανήκει στον μοναδικό επιβαίνοντα ενός φορτηγού. Μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου η Χεζμπολάχ εξαπολύει επιθέσεις σχεδόν καθημερινά εναντίον του Ισραήλ υποστηρίζοντας την παλαιστινιακή οργάνωση, σύμμαχό της.

«Τη νύκτα τρομοκράτες εκτόξευσαν αντιαρματικούς πυραύλους εναντίον της περιοχής Χαρ Ντοβ, στο βόρειο Ισραήλ. Ένας Ισραηλινός πολίτης που εργαζόταν σε εργοτάξιο τραυματίστηκε και αργότερα κηρύχθηκε νεκρός», ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός. Το Χαρ Ντοβ είναι το ισραηλινό όνομα για τα Αγροκτήματα της Σεμπάα, διαφιλονικούμενη περιοχή στη μεθόριο. Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε «περίπλοκη ενέδρα» εναντίον ισραηλινού κομβόι στα «κατεχόμενα αγροκτήματα της Σεμπάα» και διευκρίνισε ότι «κατέστρεψε δύο οχήματα», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις. Ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι η αεροπορία του «έπληξε στόχους της Χεζμπολάχ στην περιοχή Σεμπάα, στον νότιο Λίβανο, κυρίως ένα οπλοστάσιο και έναν εκτοξευτήρα» πυραύλων, καθώς και «υποδομές» και «στρατιωτικό χώρο».

Lebanon’s Hezbollah launches retaliatory attack on Mount Dov in northern Israel, killing at least one person pic.twitter.com/CaW4yqBhqk

— TRT World Now (@TRTWorldNow) April 26, 2024