Παναγιώτης Θεόφιλος γάμος: Ο Παναγιώτης Θεόφιλος, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από την συμμετοχή στο «Power of Love», το τελευταίο διάστημα είναι full in love και δεν το κρύβει. Η κοπέλα που του έχει κλέψει την καρδιά είναι η Δανάη Παναγιώτου, Κύπρια με καταγωγή και από τη Ζιμπάμπουε, και στο επάγγελμα τραγουδίστρια. Μάλιστα το 2018, είχε λάβει μέρος στο «The Voice», αλλά δυστυχώς κόπηκε στη φάση των battles. Πρόσφατα, λοιπόν το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του και να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, με τον πρώην παίκτη του «Power of Love» να κάνει πρόταση γάμου στην αγαπημένη του. Την πρόταση γάμου έκανε γνωστή η 22χρονη τραγουδίστρια μέσω από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία που έβγαλε με τον Παναγιώτη ανήμερα των γενεθλίων του και στην οποία φοράει το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε.

«Μέχρι στιγμής η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου… Όταν μπαίνει στην ζωή σου ο άνθρωπος σου, το ξέρεις από την πρώτη κιόλας στιγμή! Δεν παίζει ρόλο το πόσο καιρό γνωριζόσαστε ή το τι θα πει ο κόσμος… Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, έρχεται και το κατάλληλο άτομο και όλα γίνονται με θέλημα Θεού είτε αργά είτε γρήγορα…! Για μένα αυτή η στιγμή έφτασε και είναι μακράν η πιο όμορφη και μοναδική στιγμή που έχω ζήσει ποτέ! #isaidyes Υ.Γ εκεί που νόμιζα πως του έκανα εγώ έκπληξη με μια τούρτα και ένα δώρο για τα γενέθλια του, κανονίζει έκπληξη πάνω στην έκπληξη την οποία δεν θα ξεχάσω ποτέ μου!» , έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που την συνόδευε.

Δείτε ακόμη