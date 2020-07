Δέσποινα Βανδή γενέθλια: Οι ευχές της Μελίνας Νικολαΐδη στην μητέρα της

Δέσποινα Βανδή γενέθλια: Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η Δέσποινα Βανδή, η οποία γίνεται και επίσημα 51 ετών. Έτσι η κόρη της γνωστής τραγουδίστριας, Μελίνα Νικολαΐδου με το που το ρολόι έδειξε 00:00 ακριβώς έσπευσε να τις ευχηθεί με τα πιο τρυφερά λόγια. Η όμορφη Μελίνα λοιπόν ανέβασε μια φωτογραφία, από τα παιδικά της χρόνια, στα social media και πιο συγκεκριμένα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram γράφοντας χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά mummy μου! Σε λατρεύω και σε ευχαριστώ για όλα! Είμαι πολύ τυχερή που σε έχω! Είσαι η αγαπημένη μου! Δεν θα σε άφηνα για τίποτα στον κόσμο!».

Από κει και πέρα να αναφέρουμε πως η Δέσποινα Βανδή είναι περιζήτητη… νύφη καθώς τη θέλουν τόσο στο Οpen ως μέλος της κριτικής επιτροπής του «Just the 2 of us» τη νέα τηλεοπτική σεζόν όσο και στον ΑΝΤ1, στη νέα κωμική σειρά των Μιχάλη Ρέππα – Θανάση Παπαθανασίου, «Οι μοδίστρες», ως πρωταγωνίστρια. Στο Open πέρα από τον δεύτερο κύκλο του «Just the 2 of us», οι ιθύνοντες του σταθμού εξετάζουν το ενδεχόμενο να πάρουν ξανά τα δικαιώματα του μουσικού τάλεντ σόου «X-Factor», με παρουσιάστρια τη σταρ Δέσποινα. Η αλήθεια είναι ότι το «Χ-Factor» είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και μακροχρόνια shows παγκοσμίως. Από την άλλη μεριά «Οι μοδίστρες» ήδη έχουν προχωρήσει πολύ σεναριακά, ενώ το εβδομαδιαίο σίριαλ θα ολοκληρωθεί σε δεκαεφτά επεισόδια. Το μόνο που μένει να δούμε είναι τι θα επιλέξει η Δέσποινα.

Δείτε ακόμη