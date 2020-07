Ντούα Λίπα – Μεγάλη Αλβανία: Έξαλλη με τον χάρτη η Καίτη Γαρμπή

Ντούα Λίπα – Μεγάλη Αλβανία: Την οργή της Καίτης Γαρμπή προκάλεσε η ανάρτηση της τραγουδίστριας Dua Lipa, με την σημαία της «Μεγάλης Αλβανίας». Συγκεκριμένα, χθες, η τραγουδίστρια με καταγωγή από το Κόσοβο – που ζει όμως στο Λονδίνο – ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία που δείχνει την σημαία της «Μεγάλης Αλβανίας» που περιλαμβάνει σερβικά και ελληνικά εδάφη. Η εικόνα, παρουσιάζει το λάβαρο που είχε πρωτοεμφανιστεί στον ποδοσφαιρικό αγώνα της Σερβίας με την Αλβανία, τον Οκτώβριο του 2014. Τα δύο πρόσωπα, μάλιστα, που φαίνονται στη φωτογραφία είναι αυτό του ιδρυτή του αλβανικού κράτους Ισμαήλ Κεμάλι και του Αλβανού πολεμιστή Ίσα Μπολετίνι εθνικού ήρωα των Κοσοβάρων που πρωτοστάτησε στον ανταρτοπόλεμο κατά της Σερβίας το 1910.

Στην λεζάντα έγραψε: «Αυτόχθων, επίθετο (του κατοίκου ενός τόπου) ιθαγενής και όχι απόγονος μεταναστών ή αποίκων».

Η ανάρτηση της Dula Lipa έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων σε χρήστες τόσο από την Ελλάδα, την Σερβία όσο και την Βόρεια Μακεδονία, με πολλούς να την κατηγορούν πως υποστηρίζει «το χειρότερο είδος εθνικισμού». Θέση όμως, θέλησε να πάρει και η Καίτη Γαρμπή, που δεν διστάζει να σχολιάσει την επικαιρότητα, με τον δικό της μοναδικό τρόπο, όπως έκανε πρόσφατα με τις Πανελλήνιες και συγκεκριμένα με την έκθεση. Έτσι λοιπόν, έγραψε στα αγγλικά: «Ανιστόρητος, επίθετο. Αυτός που δεν είναι συνεπής με την ιστορία ή την ιστορική ανάλυση», επισυνάπτοντας την ανάρτηση της Dua Lipa.

un•hi•sto•ri•cal adjective

not in accordance with history or with historical analysis. https://t.co/CuhK12Nucs

— Kaiti Garbi (@KaitiGarbi) July 20, 2020