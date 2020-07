Σύνοδος Κορυφής – τηγανιτές πατάτες: Διάλειμμα για το λατρεμένο σνακ

Σύνοδος Κορυφής – τηγανιτές πατάτες: Καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στις Βρυξέλλες με επίκεντρο το Ταμείο Ανάκαμψης, τέσσερις πρωθυπουργοί έκαναν διάλειμμα από τη Σύνοδο Κορυφής για να απολαύσουν τις διάσημες τηγανιτές πατάτες του Βελγίου. Η πρωθυπουργός της χώρας, Σοφί Βιλμές, ανήρτησε στο Twitter μια φωτογραφία όπου διακρίνεται η ίδια και ο ομόλογός της από το Λουξεμβούργο Ξαβιέ Μπετέλ έξω από το περίφημο Maison Antoine, ενώ κάθονται για να απολαύσουν τις τηγανιτές τους πατάτες.

Μαζί τους οι πρωθυπουργοί της Εσθονίας, Γιούρι Ράτας και της Μάλτας, Ρόμπερτ Αμπέλα. Και οι τέσσερις κάθισαν μαζί έξω από το εστιατόριο στην πλατεία Ζουρντάν, το οποίο έχει, επίσης, επιλέξει και η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ για ένα σνακ στα διαλείμματα προηγούμενων Ευρωπαϊκών Συνόδων.

Short break over mid-#EUCO marathon for informal talks over #belgian fries. #Malta PM @RobertAbela_MT w/ @Xavier_Bettel, @Sophie_Wilmes & @ratasjuri

Discussions to resume soon… pic.twitter.com/FHcwp4VBl6

