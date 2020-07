Οξφόρδη εμβόλιο κορονοϊού: Κρίσιμες ανακοινώσεις τη Δευτέρα

Οξφόρδη εμβόλιο κορονοϊού: Με το ερώτημα «μήπως είναι αυτό;» το Bloomberg αφιέρωσε 4.500 λέξεις για να εξηγήσει στους αναγνώστες του γιατί το εμβόλιο του πανεπιστημίου της Οξφόρδης έχει πιθανότητες να «χτυπήσει» στη ρίζα του τον κορωνοϊό. Τις τελευταίες ημέρες είναι πολλές οι θετικές ειδήσεις από το «μέτωπο» των εμβολίων που σχεδιάζονται κατά του κορωνοϊού. Η αρχή έγινε από την αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna η οποία ανακοίνωσε ότι το εμβόλιό της για τον κορωνοϊό θα μπει στην τελική φάση των κλινικών δοκιμών την 27η Ιουλίου. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που ανακοίνωσε η Moderna, η Φάση 1 της δοκιμής έδειξε πως το πειραματικό εμβόλιο είναι ασφαλές και προκάλεσε αντίδραση του ανοσοποιητικού, δηλαδή τη δημιουργία αντισωμάτων για τον κορωνοϊό, στους 45 υγιείς εθελοντές που συμμετείχαν, γνωστοποίησαν επιστήμονες με ανακοίνωσή τους που δημοσίευσε η επιθεώρηση New England Journal of Medicine.

Οι Καθηγητές της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευστάθιος Καστρίτης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) έβαλαν στο «μικροσκόπιο» το εμβόλιο της Moderna για τον κορωνοϊό αξιολογώντας τις ανοσολογικές αποκρίσεις και τις παρενέργειες που καταγράφηκαν.

Pressure is growing on AstraZeneca Plc to deliver positive results from early tests evaluating the coronavirus vaccine it’s developing with University of Oxford researchers as investors await data expected on Monday https://t.co/6FvMsL1Bq3

— Bloomberg Markets (@markets) July 16, 2020