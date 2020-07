Έρρικα Πρεζεράκου τελικός j2us: Η πιο σέξι εμφάνιση

Έρρικα Πρεζεράκου τελικός j2us: Ήταν από τις πιο σέξι εμφανίσεις του τελικού του Just the Two of us. Η Έρρικα Πρεζεράκου, τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει στην άκρη τα αθλητικά κολάν και παπούτσια, έχει στραφεί στον χώρο του τραγουδιού και του χορού και το κάνει και αυτό με απόλυτη επιτυχία.

Μπορεί μαζί με τον Άρη Μακρή να μην ήταν το νικητήριο ζευγάρι του talent show, η εμφάνισή της όμως σίγουρα θα μείνει ανεξίτηλη. Οι δυο τους τραγούδησαν το «You can leave your hat on» και η Έρρικα έμεινε με σέξι εσώρουχα στη σκηνή και προκάλεσε… ταραχή στον ανδρικό πληθυσμό.

«Πιο σ@ξι πεθαίνεις», είπε ο Νίκος Κοκλώνης.

