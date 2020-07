Νικητές Just the two of us: Πολλές εκπλήξεις είχε ο τελικός του «Just The 2 Of Us», το βράδυ του Σαββάτου. 28 Έλληνες celebrities όλο αυτό το διάστημα έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, με τρία μόνο ζευγάρια να φτάνουν μέχρι το τέλος του λαμπερού σόου, τον Τρύφωνα Σαμαρά με τη Χαρά Βέρρα, τη Βίκυ Χατζηβασιλείου με τον Κώστα Καραφώτη και την Κόνι Μεταξά με τον Τάσο Ξιαρχό. Νικητές του «Just The 2 Of Us» αναδείχθηκαν ο Τάσος Ξιαρχό και η παρτενέρ του Κόνι Μεταξά, που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή, αλλά και το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων του τηλεοπτικού κοινού αφήνοντας, έτσι, στη δεύτερη θέση τη Βίκυ Χατζηβασιλείου με τον Κώστα Καραφώτη.

Την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την έκανε ο Νίκος Κοκλώνης λίγο πριν τις 2:00 το πρωί. Οι δύο καλλιτέχνες, με τις εξαιρετικές φωνητικές ικανότητες, ήταν από την αρχή του παιχνιδιού το απόλυτο φαβορί για την κορυφή.

Νικητές Just the two of us: Τα τρία τραγούδια που ερμήνευσαν στον τελικό

Στην πρώτη τους εμφάνιση στον μεγάλο τελικό του «Just The 2 Of Us», ο Τάσος Ξιαρχό και η Κόνι Μεταξά επέλεξαν να τραγουδήσουν ξανά το «Cry me a river», το οποίο γι’ ακόμα μία φορά το είπαν εξαιρετικά. Μάλιστα, δεν έλειψαν και τα απρόοπτα. Στο τέλος του τραγουδιού, ο Τάσος πήρε αγκαλιά την Κόνι για να την κατεβάσει από τον πάγκο που είχε στηθεί πάνω στη σκηνή και «κόλλησαν» μεταξύ τους, καθώς το κολιέ που φορούσε ο χορογράφος πιάστηκε στο ρούχο της τραγουδίστριας, με αποτέλεσμα να κατέβουν τα σκαλιά… αγκαζέ.

Στον δεύτερο γύρο του διαγωνισμού, το αγαπημένο ζευγάρι επέλεξε το «Telephone» των δημιουργών Stefani Germanotta, Rodney Jerkins, LaShawn Daniels, Lazonate Franklin και Beyoncé Knowles, ενώ στη συνέχεια ερμήνευσαν την «Κιβωτό» της Ελένης Βιτάλη.

Just the two of us: Η εμφάνιση του Τρύφωνα Σαμαρά

Ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Χαρά Βέρρα ήταν το ζευγάρι που άνοιξε το αποψινό τελευταίο live του J2US. Το ζευγάρι που κατάφερε να εκτοπίσει ένα από τα φαβορί, δηλαδή την Έρρικα Πρεζεράκου και τον Άρη Μακρή, αποφάσισε να τραγουδήσει στον τελικό ένα κομμάτι που είχε ερμηνεύσει και σε προηγούμενο παλιότερο επεισόδιο του J2US.

Έτσι για άλλη μια φορά το μουστάκι που είχε κολλήσει ο Τρύφωνας Σαμαράς για να ανταπεξέλθει στο ρόλο που είχε αναλάβει για το τραγούδι, δεν έμεινε στη θέση του και ξεκόλλησε, όπως είχε συμβεί και στην πρώτη τους εμφάνιση. Φυσικά, μετά το τέλος της εμφάνισής τους στο J2US, όλοι έβαλαν τα γέλια!

Just the two of us: Αγκαλιάστηκαν Παππά – Σπυροπούλου

Θα θυμάστε βέβαια τα δάκρυα της Χριστίνας Παππά και το ξέσπασμά της για όσα είχε πει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για εκείνη. Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας, όπως είχε πει τότε, είχε παρεξηγηθεί με τη συμπεριφορά της παρουσιάστριας που κάποτε θεωρούσε φίλη της και μάλιστα είχε δηλώσει πως δεν θα ασχοληθεί περαιτέρω. Από την πλευρά της η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είχε απορήσει με την αντίδραση της Χριστίνας Παππά αλλά είχε αφήσει και εκείνη το θέμα στην… άκρη, μην κάνοντας καμία προσπάθεια να τα βρει με τη Χριστίνα.

Να όμως που στον τελικό του J2US είχε έρθει η στιγμή οι δυο τους να τα ξαναβρούν μετά από αυτούς του διαξιφισμούς και μάλιστα ο Νίκος Κοκλώνης ήταν αυτός που τις έφερε και πάλι κοντά. Βρέθηκαν την ίδια στιγμή στη σκηνή και εκείνος άδραξε την ευκαιρία να τους θυμίσει τη μικρή τους κόντρα και να τους ζητήσει να τα ξαναβρούν.

Και η Άσπα, που αποχώρησε λόγω προβλημάτων υγείας

Ο Κοκλώνης…

40.000 ευρώ σε δύο νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας

Ο παρουσιαστής και παραγωγός της εκπομπής, Νίκος Κοκλώνης μέσα από το J2US, όπως είχε ανακοινωθεί από την αρχή του σόου, είχε αποφασίσει να στηρίξει δύο μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, το Παίδων Αγλαΐα Κυριακού και το Σωτηρία, που ήταν νοσοκομείο αναφοράς κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού.

Λίγο πριν το μεγάλο φινάλε λοιπόν του J2US, ο Νίκος Κοκλώνης ανακοίνωσε το ποσό που συγκεντρώθηκε από συμμετέχοντες, κριτές και παραγωγή. Τα τελευταία 4 χρόνια μέσα από τις εκπομπές του, έχει προσφέρει περισσότερα από 150.000 ευρώ σε φορείς και ιδρύματα που επέλεγαν οι celebrities που ταξίδευαν μαζί του στο Celebrity Travel, αλλά και μέσα από την εκπομπή «It’s Show Time».