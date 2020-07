Μπίλι Έλις – Τζάστιν Μπίπερ: Τα δάκρυα και το μεγάλο σοκ του σταρ

Μπίλι Έλις – Τζάστιν Μπίπερ: Η Μπίλι Έλις είναι ένα από τα κορίτσια που απολαμβάνουμε τα τελευταία χρόνια. Στα μόλις 18 της χρόνια έχει κάνει έναν ολόκληρο πλανήτη να ξέρει το όνομά της, να ακούει φανατικά τα τραγούδια της και να ανυπομονεί για κάθε τι νέο που προσθέτει στο επαγγελματικό και προσωπικό της βιογραφικό. Όταν κυκλοφόρησε το Ocean Eyes το 2015, ήταν μία αποκάλυψη γιατί ξαφνικά ένα κορίτσι από το πουθενά έγινε το νέο hot όνομα του μουσικού στερεώματος. Η Μπίλι Έλις, λοιπόν, τώρα μετράει εκατομμύρια fans σε όλον τον κόσμο, οπότε, όταν μαθεύεται ότι κάποιος την κάνει να κλαίει, πολύ καλά σίγουρα δεν το παίρνουν.

Πόσο μάλλον όταν αυτός ο κάποιος είναι ο Τζάστιν Μπίπερ, ένα άλλο πολύ αγαπημένο παιδί της παγκόσμιας showbiz. Ο Justin, τουλάχιστον όσο έχουμε δει, έχει πολύ καλή σχέση με όλες τις συναδέλφους του. Άρα με ποιον τρόπο θα μπορούσε να την κάνει να κλαίει; Η απάντηση είναι πολύ πιο απλή απ’ όσο φανταζόσουν και ίσως να αποτελεί και τον λόγο που έχεις κλάψει κι εσύ λόγω του διάσημου σταρ.

Μπίλι Έλις – Τζάστιν Μπίπερ: Η απάντηση στο ξαφνικό ξέσπασμα

«Οδηγούσαμε στο στούντιο χορού με την Billie, παίζαμε αυτό το τραγούδι (As Long As You Love Me) και μετά οδηγούσαμε πίσω και έκλαιγε με αναφιλητά», είπε η μαμά της, Maggie, στο Me & Dad Radio. «Ήταν είτε Marina and the Diamonds είτε αυτό, κλάμα με αναφιλητά. Όχι μόνο αυτό, ήταν όλα τα τραγούδια του Justin Bieber. Οποιοδήποτε τραγούδι του Justin Bieber, αλλά έτυχε να θυμάμαι αυτό πολύ καλά, και το βίντεο, και την Billie να μου μιλάει για αυτό και να είναι ενθουσιασμένη που θα κυκλοφορούσε και απλώς να κλαίει και να κλαίει» «Όλοι ξέρουν την όλη ιστορία με την Billie και τον Bieber, αλλά αυτό το τραγούδι ήταν πολύ μεγάλο κομμάτι αυτού» Μέχρι που έφτασε σε σημείο να πει ότι σκέφτηκαν να την πάνε σε ψυχολόγο γιατί την έβλεπαν να υποφέρει τόσο.

Τι είπε συγκινημένος ο Μπίπερ

