ΗΠΑ εκλογές – Τραμπ: Οι Rolling Stones τον απειλούν με δικαστήρια

ΗΠΑ εκλογές – Τραμπ: Οι Rolling Stones απειλούν τον Ντόναλντ Τραμπ με μηνύσεις για τη χρήση των τραγουδιών τους στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις, παρά τις απαγορεύσεις. Οι Stones δήλωσαν ότι οι δικηγόροι τους συνεργάστηκαν με τον οργανισμό δικαιωμάτων ΒΜΙ και ζήτησαν από τον Trump να σταματήσει τη χρήση της μουσικής τους στην προεκλογική του εκστρατεία.

Σύμφωνα με τη δήλωση εάν ο Τραμπ αγνοήσει την απαγόρευση χρήσης της μουσικής του συγκροτήματος και συνεχίσει, θα αντιμετωπίσει τον νόμο με την κατηγορία παραβίασης της απαγόρευσης και αναπαραγωγή μουσικής για την οποία δεν έχει λάβει άδεια χρήσης. Η μπάντα είχε διαμαρτυρηθεί και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του Trump το 2016.

ΗΠΑ εκλογές – Τραμπ: Το τραγούδι που έγινε η αφορμή

Το κλασικό You Can’t Always Get What You Want του 1969 είναι από τα πιο πολυακουσμένα τραγούδια του συγκροτήματος στις συγκεντρώσεις του Τραμπ. Ήταν αυτό που ακούστηκε και στην πρόσφατη συγκέντρωση του Αμερικανού προέδρου στην Τάλσα της Οκλαχόμα.

Δεν είναι μόνο οι Rolling Stones που έχουν διαμαρτυρηθεί για τη χρήση της μουσικής από τον Donald Trump. Πολλοί είναι οι μουσικοί που έχουν ζητήσει να αποσυνδεθεί η μουσική τους από την προεκλογική εκστρατεία του Trump.

Το “επίμαχο τραγούδι”

Δείτε ακόμη