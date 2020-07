Just the 2 of US – ημιτελικός: Το πετυχημένο τηλεοπτικό σόου φτάνει στο τέλος του και παρακολουθήσαμε τον ημιτελικό, πραγματικά ζήσαμε υπέροχες εμφανίσεις on stage, αλλά και πολλές εκπλήξεις. Και το πιο εντυπωσιακό όλων ήταν ότι τα 5 ζευγάρια των φιναλίστ για πρώτη φορά διαγωνίστηκαν Live, γεγονός που αποδίδει ένα μεγαλύτερο άγχος, όπως και να το κάνεις. Έρρικα Πρεζεράκου και Άρης Μακρής, Τάσος Ξιαρχό και Κόνυ Μεταξά, Τρύφωνας Σαμαράς και Χαρά Βέρρα, Βίκυ Χατζηβασιλείου και Κώστας Καραφώτης, Ετεοκλής Παύλου και Ελένη Χατζίδου ερμήνευσαν από δύο τραγούδια, έχοντας ως στόχο να κερδίσουν τις εντυπώσεις και τις υψηλές βαθμολογίες της κριτικής επιτροπής.

Το κοινό ψήφιζε ζωντανά το αγαπημένο του ζευγάρι Just the 2 of us από τις 22:00 που ξεκίνησε ο ημιτελικός μέχρι και το τέλος της βραδιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού από το προηγούμενο Σάββατο, που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, προσμετρήθηκαν στη live ψηφοφορία.

Just the 2 of US – ημιτελικός: Ποιοι κατάφεραν να περάσουν στον Μεγάλο Τελικό

Όπως ήταν φυσικό, μια ανάσα πριν τον Μεγάλο Τελικό, η αγωνία όλων κορυφώθηκε. Η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη ανατροπή ήρθε όταν ο Νίκος Κοκλώνης την ώρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της βαθμολογίας έστειλε τελικό ένα ζευγάρι που δεν περίμενε κανείς και έβγαλε εκτός ένα άλλο ζευγάρι που ήταν μόνιμα στην κορυφή της βαθμολογίας σε όλα τα σόου.

Δείτε ποιοι πάνε τελικό

Just the 2 of US – ημιτελικός: Οι εκπλήξεις διαδέχονται η μια την άλλη

Ο Τάσος Ξιαρχό και η Κόνυ Μεταξά λοιπόν, ήταν το πρώτο ζευγάρι που πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, δικαιώνοντας τα προγνωστικά. Έμειναν όμως εκτός η Έρρικα Πρεζεράκου και ο Άρης Μακρής που είχαν πολύ υψηλή βαθμολογία καθώς ο κόσμος αποφάσισε ότι θέλει να δει στον τελικό τον Τρύφωνα Σαμαρά και τη Χαρά Βέρρα αλλά και τη Βίκυ Χατζηβασιλείου με τον Κώστα Καραφώτη. Έτσι εκτός έμεινε και η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου. Η Βίκυ Σταυροπούλου είχε μείνει άφωνη με το αποτέλεσμα. “Σχεδόν ντρέπομαι που δεν είστε στον τελικό”, ήταν το σχόλιο του Σταμάτη Φασουλή στην Έρρικα και τον Άρη.

Δείτε ακόμη