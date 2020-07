David και Victoria Beckham – γάμος: η επέτειός τους σε αριθμούς περιλαμβάνει 21 χρόνια γάμου, 4 παιδιά και 4 σκύλους

David και Victoria Beckham – γάμος : Ο David και η Victoria Beckham γνωρίστηκαν το 1997, όταν εκείνη ήταν ακόμη pop star και μέλος του πιο δημοφιλούς γυναικείου συγκροτήματος της Μεγάλης Βρετανίας στη δεκαετία του 90 τις ‘Spice Girls’ και είχε το nick name ‘Posh’ που σημαίνει κομψή. Η Victoria Addams, όπως ήταν το πατρικό της όνομα πριν παντρευτεί τον David, ήταν η ‘σιδηρά Spice’ την οποία ούτε τότε, αλλά ούτε μέχρι σήμερα σπάνια βλέπει κανείς να γελάει.

Κυκλοφορούν πολλοί αστικοί μύθοι σχετικά με τη σχέση των Beckham , όπως το ότι εκείνος της έδωσε το τηλέφωνό του γραμμένο πάνω σε ένα πακέτο από τσιγάρα και το ότι εκείνη ήταν ‘too posh to push’ δηλαδή ‘πολύ κομψή για να σπρώξει’ έτσι δεν γέννησε φυσιολογικά ώστε να αποφύγει τις όποιες ταλαιπωρίες έχει ένας τέτοιος τοκετός αλλά προτίμησε την καισαρική στα τουλάχιστον δυο από τα τέσσερα παιδιά της.

O γάμος της Victoria και του David έγινε τον Ιούλιο του 1999 με εκείνη να φορά νυφικό με την υπογραφή Vera Wang

Ο David και η Victoria Beckham παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 1999 όταν εκείνη ήταν 25 και εκείνος 24 ετών και είχαν ήδη αποκτήσει τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου τον μεγάλο τους γιο Brooklyn. Στη συνέχεια απέκτησαν άλλα τρία παιδιά: την 1η Σεπτεμβρίου 2002 γεννήθηκε ο δεύτερος γιος τους Romeo, ο τρίτος τους γιος Cruz ήρθε στον κόσμο στις 20 Φεβρουαρίου 2005 και η μοναχοκόρη τους Harper Seven γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου 2011.

Για την συγκεκριμένη επέτειο, η Victoria έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στον οποίο και έγραψε: Happy Anniversary @davidbeckham ❤️❤️❤️ I can’t believe it has been 21 years since we said “I do”. Four children, four dogs, so much laughter and I love you more each day. Xxxxxx δηλαδή «Χαρούμενη επέτειο David Beckham, δεν πιστεύω ότι πέρασαν κιόλας 21 χρόνια από τότε που είπαμε το «ναι». Τέσσερα παιδιά, τέσσερα σκυλιά και τόσο πολύ γέλιο μετά σε αγαπώ περισσότερο κάθε ημέρα.

Σχετική ανάρτηση όμως για το νυφικό φόρεμα το οποίο έβαλε η σχεδιάστρια μόδας πλέον VB, έκανε η επίσης σχεδιάστρια που υπέγραψε τη δημιουργία που φόρεσε στο γάμο της, Vera Wang: μέσα από μια σειρά φωτογραφιών θυμήθηκε στο strapless φόρεμα που φόρεσε η Victoria στο γάμο της σε ένα bridal look που ολοκλήρωσε με μια κορώνα στο κεφάλι της. Πολλοί από τους fans τόσο της Victoria όσο και της Vera, θεωρούν το συγκεκριμένο νυφικό την δημιουργία σταθμό της Wang για τα 90s και πως η Posh αποτελεί μια εβληματική νύφη: δεν έχουν και άδικο.

Δείτε ακόμη