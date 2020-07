4η Ιουλίου ΗΠΑ: Διαφορετικές φέτος οι εκδηλώσεις

4η Ιουλίου ΗΠΑ: Η 4η Ιουλίου αποτελεί τη σημαντικότερη επέτειο στη (σύντομη) ιστορία των ΗΠΑ. Σηματοδοτεί τον ένοπλο αγώνα των αποικιών της αμερικανικής ηπείρου (1775-1783) εναντίον της καταπιεστικής μητρόπολης (της Μεγάλης Βρετανίας) ως αποτέλεσμα των πολιτικών διεργασιών του δεύτερου μισού του 18ου αιώνα. Ο πόλεμος έληξε, ως γνωστόν, με την ήττα των Βρετανών και τη δημιουργία του αμερικανικού κράτους και έθνους. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας έγινε γιατί στις 4 Ιουλίου 1776 συγκλήθηκε συνέλευση των Αμερικανών στη Φιλαδέλφεια, όπου ψηφιστήκε η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, που στηρίχθηκε στις πολιτικές ιδέες του Διαφωτισμού. Πρωταγωνιστές στη σύνταξη της Διακήρυξης υπήρξαν οι πατέρες του αμερικανικού έθνους Τόμας Τζέφερσον και Βενιαμίν Φραγκλίνος.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία έδωσε και τον τίτλο στο «Γεννημένος την 4η Ιουλίου» (Born on the 4th of July), το κορυφαίο δράμα του 1989 του Όλιβερ Στόουν με τους Τομ Κρουζ και Κίρα Σέντγουϊκ. Το έργο πραγματεύεται την αληθινή ιστορία του βετεράνου του Βιετνάμ Pον Kόβιτς, ο οποίος όταν επέστρεψε με φρικτές αναμνήσεις και μερική αναπηρία από τον πόλεμο, αγωνίστηκε να ξαναχτίσει από το μηδέν μια καινούργια ζωή και επιδόθηκε σε μια επίπονη σταυροφορία ενάντια στην κυβερνητική πολιτική και τη συμπεριφορά των συμπατριωτών του απέναντι στους βετεράνους. Mια από τις καλύτερες ταινίες πάνω στην απώλεια της αθωότητας και τη δυσκολία προσαρμογής στο κοινωνικό σύνολο.

4η Ιουλίου ΗΠΑ: Οι εορτασμοί

Κατά κανόνα η επέτειος εορτάζεται φαντασμαγορικά στις ΗΠΑ με παρελάσεις, πυροτεχνήματα και οικογενειακές συνεστιάσεις. Φέτος, ωστόσο, η πανδημία του κορονοϊού και το πλήγμα που έχει καταφέρει στις ΗΠΑ επέβαλαν μια άλλη προσέγγιση. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι ΗΠΑ κατέγραψαν περισσότερα από 55.400 νέα κρούσματα κορονοϊού την Πέμπτη (02/07) και ακόμη 57.000 την επομένη, με 728 νέους θανάτους μόνο την Παρασκευή, αρκετοί κυβερνήτες ανέστειλαν τα σχέδιά τους για τον εορτασμό της επετείου.

Έτσι οι πολιτείες των ΗΠΑ έχουν ακυρώσει τις ετήσιες παρελάσεις τους, ενώ ακυρώθηκε και η μεγάλη παρέλαση στην Ουάσιγκτον. Και ενώ τα πυροτεχνήματα αποτελούσαν απαραίτητο συστατικό των εορτασμών, δημιουργήθηκε στους διοργανωτές ο φόβος του συνωστισμού. Έτσι, στη Νέα Υόρκη θα υπάρξουν πυροτεχνήματα για μια σειρά από νύχτες σε απροσδιόριστες τοποθεσίες και ώρες, ενώ κάθε “παράσταση” θα διαρκεί μόλις πέντε λεπτά για να αποφευχθεί η συγκέντρωση πλήθους. Άλλες πόλεις, όπως η Βοστώνη και το Χιούστον, ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να παρακολουθούν τα πυροτεχνήματα από το σπίτι στην τηλεόραση ή στο διαδίκτυο.

Εικονικές εκδηλώσεις

Παράλληλα, ένας τεράστιος αριθμός εκδηλώσεων θα μεταδοθεί στο διαδίκτυο, ώστε να μπορεί ο κόσμος να τις απολαύσει με ασφάλεια από το σπίτι του. Η συναυλία Capitol Fourth είναι από τις πιο γνωστές και φέτος θα μεταδοθεί ηχογραφημένη από το διαδίκτυο και την τηλεόραση, ενώ και άλλες πόλεις σχεδιάζουν να μεταδώσουν συναυλίες διαδικτυακά.

Όλα κλειστά

Επίσης, πολλοί δημόσιοι χώροι θα κλείσουν αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα μπαρ και τα εστιατόρια θα κλείσουν σε πολλές πολιτείες, καθώς οι αξιωματούχοι ανέστειλαν το άνοιγμά τους μετά την πρόσφατη αύξηση των κρουσμάτων. Επίσης, παραλίες σε πολιτείες όπως η Φλόριντα και η Καλιφόρνια, οι οποίες κανονικά θα ήταν γεμάτες με παραθεριστές στις παραλίες, θα είναι κλειστές για το κοινό.

Ο πρόεδρος στο όρος Ράσμορ

Ανήμερα της επετείου ο Τραμπ ταξίδεψε στο Εθνικό Μνημείο του Όρους Ράσμορ στη Νότια Ντακότα για την πρώτη επίδειξη πυροτεχνημάτων εκεί, που έχει να γίνει πάνω από μια δεκαετία. Η κίνησή του χαρακτηρίστηκε αμφιλεγόμενη, καθώς έρχεται σε αντίθεση με το κλίμα που επικρατεί λόγω της πανδημίας. Σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε εκεί με 7.500 συμμετέχοντες, στους οποίους είχαν διατεθεί μάσκες, αλλά οι περισσότεροι δεν τις φορούσαν, ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για περηφάνια για μια «εξαιρετική» Αμερική υπό το βλέμμα των σκαλισμένων στον βράχο τεσσάρων μακρινών προκατόχων του, του Τζορτζ Ουάσινγκτον, του Τόμας Τζέφερσον, του Θίοντορ Ρούζβελτ και του Αβραάμ Λίνκολν.

Η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα

Μέσω εκδηλώσεων και δρώμενων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντί της ετήσιας δεξίωσης της 4ης Ιουλίου στην κατοικία του πρέσβη στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, γιορτάζει την Ημέρα της Ανεξαρτησίας η διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ανταποκρινόμενη, όπως αναφέρει, στις ελληνικές κυβερνητικές κατευθυντήριες γραμμές που περιορίζουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις και ενθαρρύνουν τις κοινωνικές αποστάσεις για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του COVID-19.

Μιλώντας για την ιδιαίτερη σημασία που έχει ο φετινός εορτασμός, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ είπε: «Καθώς οι Αμερικανοί σκεφτόμαστε την Ημέρα της Ανεξαρτησίας φέτος, το κάνουμε σε ένα δύσκολο περιβάλλον στο οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια πρωτοφανή υγειονομική και οικονομική κρίση. Και καθώς αντιμετωπίζουμε τις φυλετικές σχέσεις στη χώρα μας είναι επίσης σαφές ότι οι δημοκρατικοί μας θεσμοί λειτουργούν. Η αμερικανική κοινωνία θα ενωθεί. Θα ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμαστική περίοδο και θα βγούμε πιο δυνατοί στο τέλος. Ένα από τα μαθήματα της πανδημίας είναι ότι οι διεθνείς συνεργασίες μας είναι πιο σημαντικές από ποτέ».

Διμερής σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ

Ειδική αναφορά κάνει ο Αμερικανός πρέσβης στη διμερή σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για μια χρονιά χωρίς προηγούμενο στην πρόοδο της και εκφράζει τη δέσμευση πως η διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ θα συνεχίσει το έργο της για να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα παραμείνει ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια πολύπλοκη περιοχή και για να διατηρήσει τη δυναμική στην οικονομική μας σχέση. «Η διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ στην Ελλάδα ανυπομονεί να γιορτάσει τα 200 χρόνια φιλίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας στον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας της Ελλάδας το 2021», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Οι εκδηλώσεις

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις και τις δράσεις για τον εορτασμό της Ημέρα της Ανεξαρτησίας, από τη 1 έως τις 5 Ιουλίου, το κτίριο της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα είναι φωτισμένο στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, κόκκινο, λευκό και μπλε, διατηρώντας την αμερικανική παράδοση του φωτισμού του νυχτερινού ουρανού στις 4 Ιουλίου. Ομοίως θα φωτιστεί το Σάββατο το ιστορικό κτίριο YMCA της Θεσσαλονίκης. Επίσης, η διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ ενημερώνει πως αξιοποίησε τα χρήματα που θα χρησιμοποιούσε για τις δεξιώσεις και δώρισε γεύματα στις ελληνικές ΜΚΟ «Αποστολή» και «Κιβωτός του Κόσμου» στην Αθήνα, και «Φάρος του Κόσμου» και το συσσίτιο της Ιεράς Εκκλησίας της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα στη Θεσσαλονίκη.

Όταν επισκέφθηκε τη ΜΚΟ «Αποστολή» για την παράδοση στις 2 Ιουλίου, ο πρέσβης Τζέφρι Πάιατ είπε: «Η φιλανθρωπία είναι μια αμερικανική παράδοση, μια ελληνική λέξη και μια βαθιά κοινή αξία. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι όλοι όσοι υπηρετούμε στη Διπλωματική Αποστολή των ΗΠΑ είμαστε ευγνώμονες για την ανταπόκριση της Ελλάδας στην πανδημία, όπου όλοι μαζί ενώθηκαν με ανθεκτικότητα και συμπόνια για να σώσουν ζωές».

Η σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ σε βίντεο

Επιπλέον, για να αποτυπωθεί το πνεύμα της εταιρικής σχέσης που μοιράζονται οι ΗΠΑ με την Ελλάδα, όπως επισημαίνει, η αμερικανική πρεσβεία δημιούργησε ένα βίντεο για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας , στο οποίο ο πρέσβης και γενικός πρόξενος, τα στελέχη της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ «μεταφέρουν ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης και ελπίδας, επισημαίνοντας τις θεμελιώδεις αξίες που ενώνουν τους Αμερικανούς και τους Έλληνες, ξεκινώντας με την έμπνευση των πλαισίων του Συντάγματός μας που προέρχονται από τους Αρχαίους Έλληνες, και που συνέχισαν οι ιδρυτές του νεοελληνικού κράτους, εμπνευσμένοι από τον αγώνα μας για ανεξαρτησία πριν από 244 χρόνια».

Εικονικό πάρτι

Ακόμα η αμερικανική πρεσβεία αναφέρει πως «δεδομένου ότι κανένα πάρτι της Ημέρας της Ανεξαρτησίας δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς τη μουσική που κάνει την Αμερική διάσημη σε όλο τον κόσμο, ο Έλληνας δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός οικοδεσπότης Παναγιώτης Μένεγος των Laternative, θα μεταδώσει ένα εικονικό “πάρτι” διάρκειας μίας ώρας στη σελίδα στο Instagram της πρεσβείας των ΗΠΑ (@usembassyathens) το Σάββατο 4 Ιουλίου στη 1:00 μ.μ. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν σε αυτήν τη σύγχρονη και με κοινωνικές αποστάσεις εμπειρία που θα αποτυπώσει στιγμιότυπα από την αμερικανική ιστορία του Rock & Roll καθώς γιορτάζουμε 244 χρόνια ανεξαρτησίας».

